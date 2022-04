Jamás se le podrá reprochar a un artista que sea completamente sincero: “La canción surgió tras una fase de bajón, no era muy fan de mí misma y honestamente me sentía perdida. De cierta forma, eso se sintió como estar en el purgatorio”. Así ha descrito SOAK el origen del segundo sencillo del álbum que viene: If I Never Know You Like This Again.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

De forma complementaria, Bridie Monds-Watson, de origen británico, señaló: ““Purgatory” es sobre el peso del tiempo y el miedo perpetuo a llegar al final de tu vida, insatisfecha con cómo la pasaste” y antecede a un disco que llegará el próximo 20 de mayo a través de Rough Trade Records.

If I Never Know You Like This Again será el sucesor de Grim Town del 2019 y el tercer Lp en la carrera de SOAK, quien ahora demuestra que puede apelar a una canción de medio velocidad que lleva integrada a la guitarra eléctrica y que contiene también chispazos de estruendo, mientras los coros van transcurriendo candorosos.

SOAK entiende al nuevo disco y sus piezas como un ejercicio de la memoria ante el paso del tiempo: “Odio la idea de envejecer y olvidar, o tener familia y no se capaz de explicar perfectamente un recuerdo o un sentimiento. Siempre quiero recordar cómo me sentí exactamente en un momento específico”.

“Purgatory” es una más de las llamadas “canciones-memorias” que integran un documento y obra de arte que expone su vida ante los demás.

If I Never Know You Like This Again tendrá las siguientes canciones:

1. “Purgatory”

2. “Last July”

3. “Bleach”

4. “Get well soon”

5. “Red-eye”

6. “Guts”

7. “Baby, you’re full of shit”

8. “Pretzel”

9. “Neptune”

10. “Swear jar”

