Snoop Dogg es de los artistas a los que no le da miedo explorar terrenos desconocidos, por lo que era de preverse que en algún momento se adentrara al mundo del entretenimiento infantil.

Sí, tal y como lo lees. El tan querido Doggfather ha dejado el porro y demás para crear un programa de televisión para los más pequeñines de la casa. Titulada Doggyland: Kids songs & nursery rhymes, la nueva serie encuentra al rapero ofreciendo su versión hip-hopera de algunas de las canciones infantiles más famosas del mundo.

En el show Snoop Dogg interpreta a Bow Wizzle, un personaje animado que, en compañía de otros coloridos perritos, se dedica a entretener y compartirle a los niños importantes mensajes al ritmo de temas como “Wheels on the bus”, “Head, shoulders, knees & toes”, “Everyone is different” y “Sharing is caring”.

“Como padre, abuelo y entrenador de fútbol juvenil desde hace mucho tiempo, siempre ha sido importante para mí crear entornos positivos y educativos para todos los niños. Queríamos llevar nuestro programa a YouTube y YouTube Kids, que brinda acceso gratuito a todos, para que todos los niños puedan disfrutarlo”, dijo Snoop Doggsobre la serie infantil.

“Siempre quise crear una serie infantil que les permita ser niños y que sea verdaderamente representativa de la cultura, con todo, desde la música hasta los personajes”, agregó.

Doggyland fue co-creado por Snoop Dogg, el artista de R&B October London y Claude Brooks. Por ahora ya se encuentran disponibles los primeros cuatro episodios y se espera que cada martes se libere uno nuevo.

Foto de portada vía YouTube.