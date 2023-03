Skid Row: De “Pretty woman” a “Monkey business”

Skid Row es una banda estadounidense que debutó discográficamente en 1989. De ahí vienen “18 and life”, “I remember you” y “Youth gone wild”, entre otras. Después, en 1991 sacaron Slave to the grind, se segundo larga duración y primero en la historia del metal en debutar en el número 1 de Billboard. Son discos clásicos, del tipo que la gente quiere escuchar una y otra vez, y hacerlo tal cual los recuerda. En una charla con Rob Hammersmith, baterista de la banda, supimos lo que pasa por la cabeza de alguien que entra a una banda y debe lidiar con el pasado de la misma, con esos discos monumentales.

“Creo que como músico es divertido debatir la manera en que debes recrear las canciones. ¿Debe uno hacer todo lo posible por recrearlas exactamente igual a como se grabaron o debería uno ponerle su sello y personalidad? En mi caso, cuando empecé a tocar con Skid Row, nunca tuvimos alguna plática formal entre la banda y yo sobre el tema pero para mí era importante tocar las canciones tan parecidas como me fuera posible para recrear el espíritu con que fueron grabadas. Definitivamente no era algo nota por nota pero sí las estudié; además, después de un tiempo de dedicarte a la música aprendes a reconocer qué partes son las que la gente realmente extrañaría si no estuvieran ahí, y encuentras pequeños momentos en los que sabes que puedes cambiar algo o incluso que por necesidad haces algo un poquito diferente. Siento que mi responsabilidad es hacer lo mejor para las canciones y para la audiencia”.

Si vemos la carrera de Skid Row como si estuviéramos desde la playa y los músicos fueran el mar, veríamos olas: estuvieron arriba, sobrevivieron al grunge, luego les fue muy mal con la crítica y ahora, con Eric Gronwell, la crítica es nuevamente muy buena. “Creo que esa descripción es correcta y hay varias razones por las que pasan esas olas. A veces solamente hay que ser paciente con los ciclos, iba a decir modas pero no me gusta la palabra. Todo se mueve en ciclos, la música, el arte. Nosotros hacemos esto porque nos gusta, por nosotros y no por los números. Aunque a veces toca capotear o sobrevivir periodos en los que tal vez no seas el más popular. Como artista, si tratas de satisfacer a la gente y empiezas a seguir modas, para cuando le agarras la onda a los cambios ya es demasiado tarde y además se nota que no es algo genuino. Traer a Eric fue una gran decisión, trajo muchas cosas buenas a la banda y no sólo en lo musical, también en lo personal, su cultura. Cuando todo en la banda sale bien, es muy enriquecedor saber que se nota hacia afuera, que la gente lo ve en los shows. Otro personaje importante es nuestro productor Nick Raskulinecz, él merece mucho crédito también así que son muchos factores los que influyen”.

El disco en cuestión es The gang’s all here y fue editado en formato físico por earMusic y en plataformas digitales por Altafonte. Es el primer LP que sacaron tras 16 años en los que más bien sacaron dos extended plays, o EP’s. ¿Por qué? “Cuando estuvimos en esa fase de solo sacar EP’s, fueron muchas razones pero nunca fue que quisiéramos deliberadamente evitar hacer un larga duración. La manera en que la gente consume música y apoya a las bandas cambió y por un tiempo no le interesaban los discos completos, compraban sencillos en plataformas digitales, descargaban menos música y al mismo tiempo nosotros estábamos realmente ocupados, teníamos muchas giras y conciertos y eso complicaba el panorama para grabar. Esos fueron los factores que nos llevaron a esa decisión. Fue un experimento, pero tampoco es que fuera totalmente nuevo, nos dimos cuenta que muchos artistas y bandas hacían menos canciones y eso les permitía tener una seguidilla más constante de lanzamientos y no tenían que esperar años entre un disco y otro. Muchas bandas estaban lanzando un EP cada año o un puñado de canciones cada tantos meses, era una tendencia que nos parecía que podría funcionarnos. Puedo decir a nombre de la banda que realmente disfrutamos trabajar en discos completos, así era cuando estábamos creciendo, es la escuela de la que venimos, la era que todos vivimos. No tiene nada de malo hacer EP’s, la pasamos bien haciéndolos pero nos encanta la idea de hacer LP’s.

Y a todo esto, ¿cuál fue la banda que hizo que Rob Hammersmith quisiera dedicarse a la música? La respuesta es interesante: “Todo mundo dice que la primera vez que vieron a Kiss les cambió la vida pero en mi caso fue cuando mi papá nos llevó a la familia entera a ver a Roy Orbison. Ese fue el primer momento en que mi camino se desvió hacia querer dedicarme a la música. Fue sobrecogedor en el sentido positivo de la palabra pero no sabía cómo asimilarlo, solo sabía que al ver ese espectáculo, eso era algo que quería hacer. Luego, como cualquier chavillo tuve varias fases pero el siguiente momento de revelación fue en la secundaria cuando escuché “Rock and roll ain’t nosie pollution”, de AC/DC. Luego de escucharla, un amigo y yo tratábamos de tocarla en el garage de mis papás; así que esos dos momentos son los principales con los que tuve una gran conexión emocional, y no he parado desde entonces.

Es así como Rob pasó de “Pretty woman” a “Tear it down” y “Monkey business”.