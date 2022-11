Siempre será una delicia escuchar una selección realizada y cuidada por el propio artista y más cuando se trata de una leyenda como Siouxsie Sioux, cuya personalidad magnética no sólo es muy alta sino que posee un carácter muy recio, como puede confirmarse en la biografía de Morrissey.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Todo ello confluye alrededor de All Souls, la reciente compilación conformada por clásicos incombustibles y algunas rarezas que le siguen llenando el oído a su creadora, que en su banda hacía mancuerna con Steven Severin como el núcleo fuerte.

Para las nuevas generaciones habría que comenzar citando entre esta selección a “Spellbound”, que cobró renovada actualidad al venir incluida en la temporada 4 de Stranger Things y cuyo halo oscuro la preserva como uno de los temas imprescindibles del movimiento dark.

Si acudimos al disco por estas fechas, pues tendríamos que decantarnos por “El día de los muertos” (en la que canta una partes en español) y “Halloween”, que se regodean en una estética sumamente influyente a través de varias décadas, aunque lo mejor sería poner por delante la grandeza de “Peek-A-Boo”, que le abrió a Siouxsie Sioux toda una vertiente sonora distinta a lo registrado previamente en su carrera.

Siouxsie And The Banshees se formaron en 1976 y en pleno 2022 su vocalista nos propone poner énfasis en “Fireworks”, que data de 1982, pero que se agregó hasta 2009 como parte de la remasterización de A Kiss in the Dreamhouse.

All Soul, constituida por temas que fueron remasterizados en los estudios Abbey Road, se edita en digital y en vinilo, y no es menos simbólico que aparezca en la portada una cempasúchil, la emblemática flor mexicana de Día de muertos.

No se diga más, hay que dejar correr estos 10 temas durante estos días dedicados a los que ya partieron y seguir celebrando la longevidad de lo gótico -suspendida en el tiempo-.

