A través de los años recurro a la fórmula infalible de acompañar las sesiones de esparcimiento nocturno con unas cuantas piezas de Benjamin Clementine, que presento a quienes no le conocen y el resultado siempre es el mismo: se conmueven profundamente con su voz e imagen (hay un video donde canta descalzo en una biblioteca de París que es increíble).

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Lejos parecen los días en que este pianista, compositor y cantante se ganó el Mercury Prize y cuando confirmamos nuestra pleitesía; aquello fue en 2015 y mucho ha pasado, pero su vozarrón sigue impoluto.

Sus canciones son perfectas cuando la noche pasa del frenesí fiestero a los momentos de mayor drama pasional y sentimental. Nadie se molesta cuando afirmo que Benjamin Clementine es el espíritu renacido de Nina Simone, hay conexiones más que evidentes.

El asunto es que está de regreso con un nuevo álbum; un And I Have Been que lo toma siendo un artista de culto y un hombre casado con la también artista Flo Morrisey y que ya no se muestra como un ser errabundo sino como alguien con mayor templanza, aunque parte de aquel dolor que marcaba su canto ha desaparecido.

Lo que no obsta para que nos regale un nuevo tema de inmensas proporciones como lo es “Genesis”, que presume de los exquisitos arreglos de cuerdas que marcan el eje de este disco de parte de un talento que también ha probado suerte en el cine y actuó en el remake de Dune.

Benjamin Clementine se siente pleno y es por ello que ha anunciado que And I Have Been es el primero de una trilogía de discos y que tiene en “Gypsy, BC” otra de las bazas más impresionantes para los escuchas de antaño como para los recién llegados.

Es momento en que ha recurrido a la brevedad en la mayoría de las 12 canciones que conforman este lote, pero ahí están temas como “Delighted” que constatan que no pierde efectividad ni capacidad de entregar algo muy entrañable.

Benjamin Clementine ha encontrado su lugar en el mundo, ha madurado y se ha mantenido lejos de la tristeza profunda, pero ello no implica que siga siendo un extraordinario y conmovedor artista completo; ni se les ocurra perdérselo.

