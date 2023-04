Silvana Estrada traslada al siglo XXI un clásico de Suzanne Vega de 1984

Considero que es muy positivo cuando un artista calla la boca de sus detractores a través de su trabajo y obra; mucho se ha dicho y escrito acerca de los méritos y el origen del éxito de Silvana Estrada y, en respuesta, la veracruzana va dosificando joyita tras joyita y después de su colaboración con Aurora ahora nos cautiva a través de un cover elegido con muchísimo tino y buen gusto.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“I am sitting in the morning/ At the diner on the corner”, así comienza “Tom´s Diner”, esa maravillosa canción que Suzanne Vega lanzara en 1984 y que ahora reaparece en una renovada versión que casi transcurre a capela antes de estallar en su parte final con un pasaje de sabrosa cumbia.

A lo largo del tratamiento de Silvana Estrada hay que destacar el atinado manejo de las capas de voz y el uso de los coros; lo que comienza como una única línea se va multiplicando y luego obteniendo respuesta coral… “Tom´s Diner” ahora suena completamente a 2023.

La canción de Suzanne Vega mantiene la galanura que ya maravilló durante los ochenta y que nos dejó un estribillo para la posteridad; vale también señalar que en este tratamiento a la mexicana en el video aparece una de las mejores cantinas de la colonia Roma: el bar Mancera, que es tan llamativo como cualquiera de sus similares europeos -¡vaya un video cantinero, para una historia en la que sirve café!-: “I am waiting at the counter for the man to pour the coffee”.

