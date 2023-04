Aurora y Silvana Estrada: colaboración, reflexión y celebración

Tal parece que en la actualidad resulta muy incómodo el hecho de disentir, además de que el ejercicio de la crítica también provoca mucho resquemor; es un hecho también que las redes sociales se erigen como un nuevo tribunal de la Inquisición y que sin la menor provocación condena a quien disiente del pensamiento único –al que se pretende imponer-; pienso en ello a propósito de Silvana Estrada.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de una artista que polariza opiniones; existen muchos seguidores que la encumbran como lo mejor del talento emergente de Latinoamérica, pero también conozco a colegas periodistas que consideran que está sobrevalorada y que su fama se debe más a una campaña estratégica que al talento puro.

Ciertamente, al ejercicio periodístico le acompaña el escepticismo –y que bueno que así sea-, pero también hay que señalar que cuando un artista da en el blanco y ofrece una obra valiosa y lograda también se le debe de reconocer y celebrar. ¡Y vaya que el dueto entre Silvana Estrada y la noruega Aurora es una hermosa colaboración!

Ese encuentro en el Bosque de Chapultepec para grabar una versión en directo de “Cure for Me” no hace sino subrayar la grandeza del pop electrónico de una chica escandinava que es pequeña de estatura y gigante en talento; además, muestra como la mexicana llevó a cabo una atinada traducción de un fragmento de dicha canción.

“Cure For Me” es una de las piezas centrales de The Gods We Can Touch, una en la que la maleabilidad de las composiciones de Aurora queda expuesta y más aún cuando ahora se grabó con una instrumentación más reducida y que se instaló en los jardines de un lugar lleno de historia mexicana.

Amas artistas lucen radiantes… felices y en lo estrictamente musical se complementaron a la perfección a la hora de interpretar el tema; no queda sino celebrar este encuentro tan encantador y espontáneo y que en lo técnico también roza cotas muy altas de calidad.

