Durante estos días de encierro Siddhartha encontró inspiración para no sólo terminar un par de canciones que ya resonaba en su cabeza desde el año pasado, sino para encontrar la ruta musical que lo guiaría hacia su nuevo álbum de estudio, el cual significará una suerte de reflexión concentrada en 10 temas. “Presentaré una canción cada 2 meses empezando con “Brújula”; por ahí del sexto tema lanzaré la obra completa”, adelanta el músico en entrevista.

TXT:: Pamela Pérez

Primero un poco de antecedentes. “80 días” tiende un puente con Memoria futuro, ¿cómo fue que sumaste a Carlos Sadness a dicho tema?

Durante los primeros meses de confinamiento surgió el título esa canción. No está mal parar un poco, dejar las carreras. Carlos y yo ya habíamos hablado de realizar un tema en conjunto. Desde Barcelona trabajó sus voces, fue una convivencia musical con un buen resultado.

En ese vídeo aparece Little Jesus, ¿nos estás dando alguna pista?

El vídeo fue realizado por el crew de Little Jesus con su productora; tenemos pendiente una colaboración, compartimos afinidades musicales, lo hemos platicado pero no programado. Va a pasar pronto. Por otro lado, mi nuevo álbum se despega totalmente de sus antecesores (hay pocas guitarras y la batería no suena tan viva) aunque mantiene la esencia de Siddhartha. Sobre las colaboraciones del nuevo álbum: el próximo sencillo será la cereza del pastel, lo interpreto con una mujer a quien admiro y respeto; crecí escuchando su música. Me entusiasma decirlo, todavía no me lo puedo creer.

“Brújula”: una canción para cerrar ciclos y descubrir nuevos comienzos. ¿Cómo aterrizaste ahí?

Me llegó en un punto en el que estaba cerrando un ciclo personal y vomité el tema. Salió de noche, en la playa; canté lo primero que se me vino a la mente. Liberé las emociones que tenía y que me había provocado. Es una composición que enseña lo que traía atorado en el estómago, una forma de hallar belleza en medio de la locura, de encontrarse a uno mismo en medio de lo incierto.

Algo que aprecio de tu música es que transmite paz.

Me mantengo alejado de noticias abrumadoras, no las dejo entrar a mi círculo. En diciembre hubo un momento que empecé a perder el olfato y el gusto; esa fue la manera en la que el COVID me pegó. Afortunadamente fue algo llevadero, ligero. El miedo te protege de una parte, pero te enferma de otra manera. Con mi nuevo álbum quiero transmitir algo positivo; sacar mis emociones, miedos y momentos de felicidad de una manera inconsciente para compartirlos y que las personas se los apropien.

*Siddhartha forma parte del cartel de Pa´l Norte Virtual que tendrá lugar el próximo 17 de abril (accesos: www.tecatepalnorte.com).

Te dejamos con el video de “Brújula”, realizado por Unlimited Films y dirigido por Cristóbal González en la ciudad de Guadalajara: