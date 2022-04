She & Him, banda conformada por M. Ward y Zooey Deschanel, regresarán a los escenarios con un especial tour.

Después de que nos alegrara la época decembrina con su disco navideño, el dúo hizo una nueva aparición para anunciar que este año finalmente volverá al ruedo con una serie de presentaciones por Norteamérica. Pero, no sera cualquier show, sino que estará enfocado en celebrar el arte de Brian Wilson, integrante de los Beach Boys.

Según revelaron She & Him, el Melt Away Tour: A Tribute To Brian Wilson tendrá un setlist que combina canciones de sus seis discos y clásicos escritos por Wilson. La gira comenzará el 13 de junio en Denver y a lo largo del mes llegará a ciudades como Salt Lake City, San Diego, Los Ángeles y Jacksonville.

Vía Instagram She & Him

Los boletos para este tour ya se encuentran a la venta y toda la información la puedes consultar dando click aquí.

En ocasiones anteriores, She & Him ya han demostrado ser grandes fans de Brian Wilson. Incluso, el año pasado covereaton “Darlin’” de los Beach Boys y en 2014 también crearon su propia versión de “God only knows”, así que era de esperarse que realizaran algo más en su honor.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.

BRIAN WILSON Y JIM JAMES SE UNEN EN “RIGHT WHERE I BELONG”