Las cosas no le pintaban bien en el amor a Alex Brown Church, el conductor de Sea Wolf, y ya en la tercera canción de su álbum más reciente queda todo dicho; en esa pieza número tres de Through A Dark Wood, llamada “Brak it down” se escucha: “If you open the door, you said/ You’re breaking my heart again/ So stay here/ You said you need me to be/ Exactly the same year after year”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Esta canción tiene una hermosa melodía y una gran línea de bajo… es llegadora, y al final nos remonta incluso a la voz de Will Butler de Arcade Fire. En ella encontramos a un compositor enfrentando a la caída en picada de su matrimonio y componiendo sobre tan difícil trance -nadie puede culparlo de no ser valiente-.

El asunto es que Through A Dark Wood de Sea Wolf ya estaba listo, pero se dejaron venir el divorcio y la pandemia, por lo que el músico siguió trabajando y al final agregó 5 canciones más para integrar una edición Deluxe, que tiene en su primer disco 11 temas -varios de ellos de por sí muy buenos-.

Ni duda cabe que el dolor es una fuente inagotable de arte magno; les invito a escuchar esa joya que es también “Forever Nevermore” y regodearse en estas ondas del truene y la ruptura. Alex Brown Church no tuvo de otra que ponerle el pecho a las balas y volcarse sobre estupendas y sentidas canciones de indie rock. ¡Hay que decirlo! Through A Dark Wood de Sea Wolf es mucho mejor que el último disco de The war on drugs -¡de ese tamaño!-.

Para su cuarto álbum, Alex convocó a varios colaboradores de años: Lisa Fendelander (teclados), Scotty Leahy (guitarra), Joey Ficken (batería) y entre las novedades está la de invitar al compositor y pianista de gran reputación Dustin O’Halloran. Juntos han hecho, desde Los Angeles, un disco en el que los temas son impecables, pero tienen ese dejo de llevar los sentimientos a flor de piel; ahí están “Two of us” y “Back to the wind” para ratificarlo.

Editado por Dangerbird Records, entre ese agregado de 5 piezas encontramos al sencillo “Witchknife”, que fue retomado para terminarlo una vez que su relación de pareja se había ido al carajo. Ahí encontramos al músico ante esa “dark wood”, que puede ser un bosque oscuro, una arboleda quemada o su vida misma.

En Through A Dark Wood un músico talentoso hace lo suyo, mientras en el interior de sí mismo un hombre se desmorona, pero sigue adelante. No hay duda, el arte salva.

