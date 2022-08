A Pascual Reyes siempre le ha gustado exaltar esa parte “guapachosa” que existe en San Pascualito Rey; nadie podría negar que se trate de un componente más en la mixtura atrayente y poderosa de una de las mejores bandas del rock mexicano, pero ahora llegó la hora de mostrarla en toda plenitud.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Hoy nos sorprende con “Huracán”, en la que han acelerado el ritmo… se notan a plenitud los acentos latinos y provocan que se prodigue el frenesí de una canción que se adhiere a la piel de forma inmediata. Está destinada a traerle a “los pascuales” muchos y nuevos seguidores.

“Huracán” no sólo tiene una base rítmica de influencia afroantillana, sino que las guitarras se destacan por su búsqueda; no me cabe duda, que Vicente Jáuregui estaría de acuerdo con la influencia que le viene de Alejandro Marcovich -ahí está, se siente-, pero también creo que es momento de reivindicar lo que nos ha heredado Santana.

A San Pascualito Rey se le da a la perfección el desamor, pero en “Huracán” amplian los sesgos de la paleta amorosa, al tiempo que se ponen jacarandosos y rockean con total sabrosura. Hay que aplaudir cuando una banda se exige, arriesga y obtiene buenos resultados.

“Huracán” hace honor a su nombre.

