Las buenas noticias no paran de llegar y la nueva es que el próximo álbum de Run The Jewels ya está en camino.

Hace algunos años el dúo aseguró que su intención era “correr las joyas rápido” y darnos música sin tener que esperar una eternidad. Al parecer, esta declaración iba muy en serio y a menos de diez meses de haber lanzado Run the jewels 4, Killer Mike y El-P han regresado al estudio para trabajar en un nuevo material.

“Digo esto con una sonrisa y un guiño: El-P y yo estuvimos juntos en el estudio. Es posible que hayamos pasado el rato y comenzamos Run the Jewels 5. Así que veremos que sucede”, reveló Mike durante una reciente entrevista con Consequence Of Sound.

Vía Facebook Run The Jewels

Según reveló el artista, además de trabajar en música para el dúo, también lo ha hecho para su carrera en solitario: “Diría que busqué Run The Jewels para hacer algunas cosas especiales. Pero también he hecho algunas como solista. Así que sólo esperen más música por llegar”.

“Nunca sé lo que estoy planeando, pero lo que quiero en este momento es completar una de las mejores giras de la historia con Run the Jewels y Rage Against the Machine”, agregó el músico.

Esperamos pronto tener más noticias al respecto.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

RAGE AGAINST THE MACHINE Y RUN THE JEWELS ANUNCIAN LAS NUEVAS FECHAS DE SU TOUR JUNTOS