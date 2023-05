Royal Blood: pasión y desenfreno en “Mountains At Midnight”

El vocalista y bajista Mike Kerr y el batería Ben Thatcher, quienes conforman Royal Blood han tomado varias decisiones acertadas; la primera de ellas es autoproducirse para trabajar en lo que será el sucesor del muy exitoso Typhoons, que se editó en 2021.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La otra decisión afortunada es no tener prejuicios ante su música y explorar otros territorios sonoros por más distantes que les parecieran a los que antes habían pisado; con esa premisa es que se encaminan rumbo a Back To The Water Below, su cuarto álbum y programado para septiembre.

Si ya con su anterior sencilo, “Honeybrains”, dejaron en claro que están en plenitud de forma, ahora con “Mountains At Midnight” reconfirman todas sus virtudes para crear canciones que son como una manada de búfalos… que traspiran un tufo salvaje y liberador.

Royal Blood han ratificado el modo con el que trabajaron: “Las canciones están a nuestra orden y si eso significa tener un disco bastante variado, eso es lo que vamos a buscar, en lugar de tratar de encajar todo en el mismo estilo. Como resultado, hemos hecho un disco que es un poco como una montaña rusa. Es todo lo que pudimos hacer“.

En “Mountains At Midnight” hay una energía desbordada muy al estilo de la banda inglesa y mucho talento creativo e instrumental… los Royal Blood saben aprovecharlo todo, ya que tal cómo lo dicen: “La suerte es ese lugar en el que confluyen pasión y oportunidad”.

