Royal Blood comparte un nuevo sencillo “Typhoons“, con el cual la banda anunció de forma oficial que su tercer disco de estudio Typhoons llegará este año.

La nueva canción fue presentada en BBC Radio 1 durante el programa de Annie Mac’s Hottest Record In The World, donde se soltó la bomba de que el famoso dúo ya tenia listo el nuevo material, al igual que su nombre y su fecha de estreno, la cual está muy cerca.

El primer adelanto que vimos de este disco fue con “Trouble’s Coming” el año pasado, donde la banda confirmo que estaban trabajando en un nuevo disco; ahora con este nuevo lanzamiento se libero toda la información al respecto de su tercer material, ya que desde el 2017 no teníamos ningún nuevo material de la banda.

Typhoons llegará el 30 de abril bajo el sello de Warner y con este nuevo estreno se libero un vinilo especial de 7 ” que esta disponible para pedir por adelantado. La cara B del disco cuenta con la letra grabada “Raging on behind my eyes”.

Sobre su nuevo disco, Royal Blood comentó lo siguiente:

“En cierto modo tropezamos con este sonido, y fue inmediatamente divertido de tocar”, explicó el líder Mike Kerr. “Eso fue lo que provocó la creatividad en el nuevo álbum, la persecución de ese sentimiento. Es extraño, sin embargo, si piensas en Figure it Out, es como que contiene el embrión de este álbum. Nos dimos cuenta de que no teníamos que destruir por completo lo que habíamos creado hasta ahora; solo teníamos que cambiarlo, cambiarlo. Sobre el papel, es una pequeña reinvención. Pero cuando lo escuchas, suena tan fresco “.

TRACKLIST TYPHOONS

1. ‘Trouble’s Coming’

2. ‘Oblivion’

3. ‘Typhoons’

4 ‘Who Needs Friends’

5. ‘Million & One’

6. ‘Limbo’

7. ‘Either You Want It’

8. ‘Boilermaker’

9. ‘Mad Visions’

10. ‘Hold On’

11. ‘All We Have Is Now’

Crédito foto de portada: Instagram Royal Blood