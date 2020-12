The Rolling Stones llegará a la televisión con una nueva serie biográfica que, según reveló The Hollywood Reporter, ya está en proceso por FX.

La noticia fue confirmada por el CEO de FX, John Landgraf, durante el Día del Inversor de Disney (11 de diciembre). Junto con el anuncio, Landgraf explicó que la cadena ya se encuentra en “conversaciones avanzadas” para la serie.

Y entre los otros pocos detalles que fueron revelados sobre esta nueva biopic de The Rolling Stones fue que el autor de High Fidelity y About A Boy, Nick Hornby, será quien supervise el proyecto. Así como también se comentó que los productores de Left Bank Pictures, responsables de la serie The Crown, también estarán involucrados en el proyecto.

La nueva serie se enfocará principalmente en los primeros años de The Rolling Stones, más en específico de 1960 hasta 1972.

Se espera que muy pronto se revelen más detalles y se confirme la fecha de lanzamiento de la serie. Pero igual en lo que esperamos no dejes de echarle un vistazo a la nueva versión del disco Goats Head Soup que lanzaron apenas hace unos meses y que ya puedes encontrar en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.