Una de nuestras suecas más queridas está de vuelta para versionar “Buffalo Stance”, un exitoso tema del disco Raw Like Sushi, que Neneh Cherry lanzó en 1989. Y aunque la estructura del tema es totalmente actual, la voz de Robyn una vez más nos hace acordar de Madonna, en el mejor de los sentidos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Además, Robyn dejó la producción del tema a cargo del aclamado Dev Hynes, a quien el mundo conoce bajo el apelativo de Blood Orange, y ello le da un cariz juguetón y desenfadado; a lo largo de la canción, Robyn nos hace sentir que se encuentra absolutamente cómoda al coverear a una de sus artistas más admiradas.

Ya tiene tres años desde el último álbum de estudio de la sueca, Honey, por lo que le viene bien seguir en plena marcha creativa y más cuando también ha invitado a la norteamericana Mapei para que sumara su rapeo a la canción, que resulta un poco más tranqui que la original.

Blood Orange tomó también la decisión de incorporarle una guitarra eléctrica que le da una personalidad nueva a “Buffalo Stance”, y que refuerza la cualidad de ser una pieza que tiene: “la actitud que necesitas para salir adelante en las ciudades y en cualquier otra parte”, tal como decía Neneh en su momento.

“Buffalo Stance” es la segunda colaboración entre Robyn y Neneh Cherry, que ya se reunieron en 2014 para hacer “Out of the Black” y representa una seguidilla de sencillos de parte de la sueca de 42 años, que ha dejado ir en línea: “Impact” con SG Lewis y Channel Tres; “Salt Licorice” junto a Jónsi y “Call My Name” colaborando con Smile.