Roboto es una banda que por años se ha ido gestando entre Venezuela y México, y luego de años de planeación y arduo trabajo nos presenta la primera parte de una trilogía de discos.

La música es una carrera de largo plazo, uno nunca tiene la certeza si le va a retribuir o si el tiempo te dará algún lugar, pero Roboto no es algo a lo que le tema, Mario Rincón, Julián Martínez y Fran Carrera están seguros de lo que hacen y lo le temen a nada más que a poder materializar sus sueños lanzando la música que tienen en la cabeza con su proyecto.

En este momento Roboto visualiza el lanzamiento de una trilogía de discos, ahora tenemos ya en nuestras manos, y en nuestras plataformas digitales, Babel, la primera parte, que es un disco de rock, pero más adelante vendrán: Los perros del infierno y Limbo.

Para conocer más del proyecto, su imaginario y los planes que tienen hable por teléfono con Mario:

-Platícame del camino que ha andado Roboto para llegar a este primer disco:

Este disco es el resultado de un nuevo comienzo, él llegar a México, y aunque ya teníamos muchas cosas trabajadas, todo comenzó de nuevo. Y siempre me ha gustado los místico y lo oscuro, buscar la verdad de las cosas, de eso se ha nutrido Roboto.

Este disco tiene casi 4 años de haberse hecho, estuvo mucho tiempo encerrado claro por la vida de adulto, ahora ya tenemos el segundo y ya comenzamos a hacer el tercero.

-¿Cuál es el hilo conductor entre las canciones de este disco, que van de lo más poderoso hacia algo más profundo?

Es el sonido, un sonido muy espacial, como soñar despierto, el disco tiene mucho eso de dejar libre a la imaginación para que la gente se conecte. Yo hago mucho un ejercicio que es ir viendo por la ventana de un carro y voy imaginando cosas, como si fuera un videoclip, Este disco tiene un sonido muy espacial, muy soñador, es un disco muy bonito muy bien conceptualizado con muchos delays. Que no suena a nada de lo que suena en estos momentos.

Que es bueno y malo a la vez, ahora creo que todo va muy enfocado a los sonidos del stoner, la psicodelia, y todo lo que ha dejado Tame Impala. Pero eso no es nuestra esencia y no es lo que nos gustaría hacer. Siempre hemos sido fieles a nuestro concepto.

-¿De dónde vienen los conceptos y de qué va el imaginario de los próximos discos?

El segundo disco es: Los perros del infierno, y tiene un sonido completamente diferente, suena a otra banda, es muy industrial, es muy político y rescata más la música de protesta.

Después vendrá Limbo, que esperamos que sea nuestro sonido para los siguientes cinco años, así como suena es el disco es a lo que le apostamos al futuro de la banda.

-¿De dónde nace esa fijación que tienen por los noventa?

Fue una época que nos tocó vivir, y la verdad fue algo como que nos marcó en la vida, desde el principio, no fue algo que adoptamos, como si hubieran sido los 70a o los 80a, que tienen muchas cosas que nos gustan y claro hay cosas de esos tiempos que nos influyen.

Pero vivir en una época siempre te va a marcar, que te toque vivir el lanzamiento de esos discos que marcan tu vida, creo que fue lo que nos pasó, y es una referencia que no podemos evitar.

-A veces solemos idealizar otros momentos del pasado, sin pensar en un retrato panorámico, ¿para ti cuales son los recuerdos de los 90a que disparan esa pulsión creativa?

Es una nostalgia generalizada, además es una época de muchas guitarras, que ahora creo que se ha perdido ese factor que se tenía, una guitarra estruendosa, que además era quien guiaba la canción.

Ahora es todo muy etéreo, y esa noción hemos tratado de combinar, y lo que rescatamos es la guitarra y el arte como parte del proceso.

Que el arte sea parte importante del procesos, por eso elegimos un arte para cada rola, en su momento era muy bonito para mi checar el arte del disco, leer quien compuso, quien produjo, quien masterizó, y eso se perdió con el internet. Ahora todo es muy rápido y efímero.

Como banda creo que tenemos que rescatar esa nostalgia, el arte y todo lo que significa un disco. Los artistas ya no te sorprenden porque los sigues todo el día en Instagram, y se pierde la mística, por tenerlos tan cercanos.

Muy pocas cosas te transgreden, ahora, también hay cosas como Arca, que es un artista muy under, pero se mete contigo, se mete con lo que te hace enfadar y eso es lo que hay que buscar en la música.

Hay que alejarnos de lo pre-empaquetado, es nuestra obligación como músicos transgredir y llevar la música a lo que se merece.

-Ya que lo mencionas yo me acuerdo y me encantaba leer en los discos los agradecimientos, porque ahí te dabas cuenta si hubo alguien más en la sesión de grabación, o incluso te llevaban a conocer más artistas y eso desapareció.

Claro, yo creo que se convirtió en la moda actual de los featurings, pero siento que se hace con la misión de ganarse a los seguidores del otro artista, no de compartir, entonces se volvió muy mecánico.

Por eso yo rechazo mucho de rechazar muchas cosas. Pero bueno, cosas positivas de la pandemia, es que me he dedicado a descubrir muchísimas bandas nuevas, que no me imaginé que existían.

Pero al final regreso, hace falta el concepto del disco, muchas veces escuchas a una banda y te vuela la cabeza con una canción, pero escuchas el resto y no está a la altura, o cambian mucho el género por tratar de gustar.

Las bandas emergentes tienen continuidad y no terminas de entender su concepto.

-¿Cuál es tu opinión de que ahora con las plataformas digitales el estándar es que salga una canción como sencilla, y luego de tener 10 canciones eso se convierta en un disco, a manera de colección de sencillos?

Siempre ha existido el sencillo, que es una estrategia en función unicamente de una canción. Pero en este caso al escuchar el disco, hecho de sencillos, después cuesta conectarlo, y si una banda se arriesga a hacer un disco tienen tres sencillos y las demás canciones pasan desapercibidas.

-Cuales son las 3 bandas por las que más comparten gusto Francisco y tú?

-Nine Inch Nails, Pearl Jam, y los Smashing Pumpkins.

-Hablando del ahora ¿con que bandas mexicanas siente afinidad Roboto?

Hay muchas, hay mucho talento emergente, incluso dentro de nuestra disquera, que es La Bestia hay tanto que está chingón.

A mi me gusta mucho Margaritas Podridas, Rey Pila, Climatix, y El Shirota siento que hay muchas pero hay una movida muy fuerte.

-¿Qué consideran que podría ayudar a activar la industria de la música independiente en todo América Latina?

Hay muchas cosas desordenadas, y hay pasando muchas cosas al mismo tiempo, hay mucha competencia innecesaria, y entre más música haya más ganamos, entre más rock haya va a haber más bandas del género, va a haber más gente interesada y eso va a ligar al público con las otras bandas.

También hay una responsabilidad en los medios, yo que crecí en Venezuela y viví allá hasta hace 6 años, viví el Chavismo, y estuvo muy denso para mi, pero de las pocas cosas que rescato, es el uno por uno, que era una estrategia en el radio en la que se tocaba a una banda local y después a una internacional, y eso ayudó a un montón de bandas, muchas incluso ahora están acá en México. Eso dio a conocer a muchas bandas que no tenían otra oportunidad para ser tocadas en el radio y eso explica mucho el crecimiento de muchas bandas de Venezuela.

Eso haciéndolo acá o al menos un modelo parecido, puede ayudar a que el talento emergente tenga acceso a los oídos de la gente, porque las plataformas de streaming están sectorizadas, muchas veces no llegan a la gente que uno creería o que quisiera. Los estratos más bajos no tienen acceso a internet, mucho menos estas plataformas, y ellos siguen escuchando radio, y posiblemente es la mayor cantidad de gente del país.

Así que si todas las radios se vieran obligadas a tocar bandas locales, y además emergentes, es muy probable que en 5 o 10 años pudiéramos tener a un nuevo café Tacvba, a un nuevo Soda Stereo, porque parece que ya no hay quien pueda mantener la batuta, no hay bandas headliners que hagan un relevo, no hay esa nueva generación y por eso terminan cerrando los festivales siempre los mismos.

Así que síguele la pista a Roboto, porque tiene muchas grandes ideas que pueden ayudar al ecosistema musical, y que al menos tienen tres discos próximos, así que habrá mucho de ellos para rato.