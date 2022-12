Robert Downey Jr., conocido por interpretar a Iron Man en el MCU, ha respondido a los recientes comentarios que Quentin Tarantino ha hecho sobre las películas de Marvel.

Hace poco el director de Pulp fiction compartió sus pensamientos sobre la situación actual de Hollywood, asegurando que ya no existen grandes actores gracias a la “Marvelización”. Además, dijo que todos los actores que han participado en el MCU no son verdaderas estrellas de cine.

Como era de esperarse, actores del Universo Cinematográfico de Marvel han comenzado a responderle a Quentin Tarantino y el más reciente fue Robert Downey Jr., quien en una entrevista con Deadline se pronunció al respecto. “Creo que nuestras opiniones sobre estos asuntos dicen mucho de nosotros. Creo que estamos en un momento y un lugar al que sin quererlo contribuí, donde la PI ha primado sobre el principio y la personalidad”, respondió.

“Pero es una espada de doble filo. Una propiedad intelectual es tan buena como el talento humano que tienes para representarla, y puedes tener una gran propiedad intelectual, incluso si proviene de un autor o un tesoro nacional de un escritor y director, y si no tienes el tipo de artista correcto interpretando ese papel, nunca sabrás lo bueno que podría haber sido”, continuó.

Robert Downey Jr. agregó: “Creo que creativamente es una pérdida de tiempo estar en guerra con nosotros mismos. Creo que este es un momento en que todo está mucho más fragmentado ahora que creo que hay este tipo de bifurcación. Lanzar piedras de una forma u otra… y he tenido mis reacciones en el pasado cuando la gente decía cosas que sentía que desacreditaban mi integridad… Digo, ‘¿Sabes qué? Simplemente superémoslo. Todos somos una comunidad. Hay suficiente espacio para todo’, y gracias a Dios por Top Gun: Maverick y Avatar: The way of water. Eso es todo lo que tengo que decir. Necesitamos grandes cosas para hacer espacio para películas como Armageddon time“.

Para concluir, el actor habló sobre los diferentes proyectos en los que ha participado, que van desde el MCU hasta un filme con Christopher Nolan: “Entonces, sólo diría, antes de que nos calumniemos mutuamente, experimenta tu propio renacimiento y ve si no cambias un poco de opinión. Reinvéntate antes de decidir que alguien más no sabe lo que está haciendo o que algo te impide dar lo mejor de ti, o que algo es mejor que otra cosa”.

Foto de portada vía Facebook.