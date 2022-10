Al parecer la segunda entrega de Black Panther, Wakanda Forever, estará llena de sorpresas y una de ellas involucra a Rihanna.

El regreso de Riri a la industria musical es algo por lo que hemos esperado por mucho tiempo, ya que en los últimos años la cantante se ha dedicado de lleno a su marca de cosméticos y productos para el cuidado de la piel y a la de lencería. Su confirmación para el show del medio tiempo del Super Bowl 2023 nos dio indicios de que su pausa estaba por finalizar, pero todo indica que esto será antes de lo previsto.

Según reportó Hit Daily Double, Rihanna ha sido reclutada para formar parte del soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever con dos canciones nuevas. Tanto Marvel como Disney distribuirán la música del filme, aunque también están involucrados Def Jam y Westbury Road, e incluso este último ha sido incluido gracias a la participación de la intérprete de “Love on the brain”.

La noticia fue respaldada por el periodista Kyle Buchanan, del New York Times, quien comentó lo siguiente: “Los rumores vuelan y puedo agregar a ellos que durante semanas he escuchado que Rihanna está grabando la canción de los créditos finales de Black Panther: Wakanda Forever. ¿Cómo superas un clásico como ‘All the stars’ [de Kendrick Lamar y SZA]? Consiguiendo la primera gran canción de Rihanna en años”.

Hasta el momento, los únicos adelantos oficiales que tenemos del soundtrack son “No woman no cry” de Tems, “A body, a coffin” y “Soy” de los mexicanos Santa Fe Klan y Camilo Lara. El largometraje se estrenará el 10 de noviembre, así que seguro en los próximos días tendremos más detalles al respecto.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.

