Justin Roiland y Dan Harmon, creadores de Rick and Morty, han hablado sobre los planes que tienen a largo plazo para la serie. Y es un panorama bastante optimista.

En 2018 el programa de televisión animado fue renovado por 70 episodios más, de los cuales ya se cubrió la mitad. Pero, la buena nueva es que Roiland y Harmon han revelado que su idea es alcanzar al menos los 1,000 capítulos, aunque existe la posibilidad de que el show sea infinito.

“Creo que el programa podría durar para siempre. La serie podría durar todo el tiempo que queramos”, dijo Justin Rolland en una entrevista. Mientras que complementando esta declaración, Harmon comentó: “En cuanto a la longevidad del espectáculo, para mí, se siente infinito. Esa es la parte fácil”.

“Creo que esa podría ser la causa de cierta frustración por parte de los fans, porque mi compromiso original es… creo que un buen programa de televisión es uno que dura 1000 episodios. No diseñas un avión de papel para que aterrice en un determinado lugar a cierta distancia de ti. Un buen avión de papel es el que se queda en el aire para siempre, y eso es imposible, pero lo doblas de tal forma que ese sea el objetivo”, agregó Harmon.

Dan Harmon reveló que Rick and Morty no fue concebida como una serie con un punto final definido, lo que abre la puerta a que su longevidad sea eterna. “Siento que desde el episodio 1 en adelante, siempre ha habido un compromiso en el ADN del programa de no involucrarse tanto en la telenovela que llega una conclusión inevitable, ya sabes… Mulder va a encontrar a su hermana y ya no tendrá motivos para hacer ‘X-Files’ (risas). Realmente no tenemos eso. Ciertamente tenemos elementos que sólo pueden ocurrir una vez en cuanto a revelaciones sobre Rick y cosas así, pero creo que teóricamente las aventuras pueden durar 1000 episodios”, explicó.

Además, Dan reveló que a partir de ahora planean lanzar una temporada por año: “Todavía no entiendo cómo es eso posible. Pero es por eso que nunca sucedió en mi reloj. [Showrunner] Scott [Marder] es capaz de mantenernos en un cronograma que en su mayoría implica estar tan adelantados que podemos lanzar cosas de manera oportuna”.

Recuerda que la sexta temporada de Rick and Morty se estrenará el próximo 6 de septiembre en HBO Max.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.