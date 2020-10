Puede que la pandemia nos haya arrebatado el concierto de Rex Orange County, pero para nuestro consuelo, hoy tenemos no sólo una, sino dos sorpresas de parte del joven músico.

Ya que el día de hoy, Rex Orange County lanzó su disco en vivo Live At Radio City Music Hall, el cual fue grabado durante dos presentaciones que realizó como parte del tour promocional de su álbum Pony en el Radio City Music Hall de Nueva York a inicios de este año.

Entre las canciones que se incluyeron en este nuevo álbum se encuentra “10/10”, “Pluto Projector”, “Always”, “Corduroy Dreams”, “Sunflower” y “Best Friend”. Además de que también viene un cover que hizo de la canción “New York State Of Mind” de Billy Joel.

Esa es la primera sorpresa, la segunda es que este estreno llegó acompañado de un especial mini documental titulado FUNNY HOW THINGS GO FROM ONE THING TO ANOTHER.

Y en éste se muestra toda la travesía que vivió Rex Orange County durante el tour sold-out que realizó tras el lanzamiento de su más reciente disco, Pony. Con el que logró recorrer Reino Unido, Irlanda, Norteamérica y tan sólo un poco de Europa, ya que ahí fue cuando la pandemia de COVID-19 apareció y tuvo que suspender todo.

El álbum Live at Radio City Music Hall de Rex Orange County ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Mientras que el mini documental lo puedes encontrar a continuación:

Créditos foto de portada: Alexandra Waespi.