La caricatura de Nickelodeon, The Ren & Stimpy Show fue una de las favoritas en los noventa. Y ahora, 25 años después, están listos para regresar con más aventuras de la mano de Comedy Central.

Esta nueva temporada llegará como anillo al dedo a toda esa generación que creció viendo Ren & Stimpy. Ya que en comparación con la producción de Nickelodeon, la que Comedy Central lanzará ira dirigida a audiencias adultas, como parte de uno de los más grandes impulsos de la compañía hacia la animación para adultos.

Y según apunta The New York Post, está versión tendrá nuevamente a Billy West como la voz de Stimpy, así como también contará con la presencia de varios de los escritores originales. Mientras que en cuanto a John Kricfalusi, el creador de la serie, se anunció que no se verá envuelto en este proyecto.

Acerca de esta nueva serie, el presidente de ViacomCBS Entertainment Chris McCarthy comentó:

Estamos emocionados de reinventar esta icónica franquicia con un nuevo equipo creativo y nuestros socios en el estudio de animación de Nickelodeon. Ren & Stimpy se une a nuestra lista de animación para adultos que rápidamente se está expandiendo, que incluye a South Park, Beavis and Butt-Head y Clone High, mientras que continuamos reimaginando nuestro baúl del tesoro del querido IP para nuevas generaciones.

Originalmente Ren & Stimpy, que llegó a la par de Rugrats y Doug, se transmitió en el canal infantil Nickelodeon desde el 11 de agosto de 1991 hasta el 16 de diciembre de 1995. Sin embargo, siempre fue considerada una serie para adultos debido a su humor oscuro y vívida imaginación.