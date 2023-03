“Red red wine” y las claves para disfrutar un vino tinto

Red, red wine goes to my head

Makes me forget that I still need her so

En 1967, en la radio se escuchaba por primera vez “Red Red Wine” de Neil Diamond, una balada acústica y sombría cuya letra y acordes reafirmaban la idea de que beber vino es la única manera de olvidar los problemas. Y tal vez sí lo sea, pues dieciséis años después, la banda inglesa UB40 haría un cover de la canción de Diamond, pero con un espíritu más libre al ritmo del reggae. Hasta hoy, ésta es una de las canciones que hablan sobre vino, más icónicas de todos los tiempos, y todos la seguimos recordando mientras tratamos de olvidar.

Tomando esto mente, no pude resistir pedirle a Alexa que reprodujera la versión de UB40, tampoco las ganas de abrir una botella de vino de la Rioja, pero esta vez, en lugar de olvidar como Diamond, decidí recordar; recordar aquella plática que tuve con Arthur de Lencquesaing, Director Comercial Global del viñedo Marqués de Muerrieta, sobre los vinos y los secretos para aprender a disfrutarlos mejor.

Right from the start, and with all of my heart

Para quienes nos gusta disfrutar de una copa de vino, pero no somos conocedores expertos, De Lencquesaing me cuenta que, por ejemplo, vinos como Marqués de Murrieta Reserva son una buena elección para cuando quieres sentarte a disfrutar una vino y descubrirlo, ya seas principiante o conocedor. Y es que para este amante de los vinos lo más importante a la hora de decidir beberlo es disfrutar. Más allá de las reglas y convencionalidades, la regla principal desde un inicio es disfrutarlo con el corazón.

“Lo importante cuando bebes un vino es disfrutar (siempre teniendo una visión moderada). Disfrutar, que sea sencillo, que sea un buen momento, que nos tomemos el tiempo de pensar lo que estamos tomando. Para mí lo peor es ‘tragar’ el vino sin disfrutarlo. Si es por necesidad, si necesitamos líquido, tomemos agua; pero si es por placer, para disfrutar, para compartir, para hablarlo, para pensarlo, pues el vino es perfecto”.

Red red wine, you make me feel so fine

Pero, ¿y qué hay de las reglas? ¿Cómo elijo un vino? ¿Con qué platillo lo combino? ¿Es cierto que debo mover la copa antes de beber?

El mayor secreto que nos compartió Arthur es que no hay reglas para disfrutar de un vino, pero sí recomienda tomarnos el tiempo para degustar con paciencia y así lograr apreciar y aprender -mediante nuestros sentidos- sobre los vinos que a manera personal más disfrutemos. Sin embargo, es cierto. Existen algunas convencionalidades que pueden ayudar a catalizar tu experiencia cuando bebas un vino tinto de la Rioja.

Eligiendo el vino

Arthur se siente afortunado de que en la actualidad, si no contamos con un sommelier o alguien que nos pueda recomendar un vino, podemos recurrir a Internet para investigar más sobre las regiones más importantes o los vinos mejor reseñados.

Cuando te encuentres frente a una botella, puedes tomar en cuenta el país de origen. “Si es de Nuevo Mundo o antiguo. Los tradicionales y los que más producen en Europa son Francia, Italia y España. Los países del Nuevo Mundo son todos los que aparecen después, como Sudamérica, Chile, Argentina, México”

La segunda información relevante al momento de elegir un vino es en dónde se ha producido. Por ejemplo, el vino Marqués de Murrieta Reserva es producido en La Rioja, “una región reconocida por la calidad de sus vinos y por un perfil de vinos muy definido”. Sabes que en la Rioja puedes esperar encontrar este estilo de vino”. Con el tiempo y probando vinos de regiones diferentes, podrás identificar cuáles son tus preferidos.



Y la tercera información es el tipo de uva. “Los productores del Nuevo Mundo presentan el nombre de la uva en grande, nosotros no. Nuestro vino Reserva es un ensamblaje, una mezcla de diferentes uvas”. En el caso de esta Bodega de la Rioja, sus vinos se elaboran con tempranillo, mazuelo, graciano y garnacha.

Cuando pruebes un vino…

De Lencquesaing recomienda, que si quieres adentrarte en el mundo del vino te hagas estas dos preguntas:

¿A qué te sabe?

¿A qué te recuerda?



Con este ejercicio, la memoria trabaja y poco a poco construyes una experiencia en torno al mundo del vino.

Mueve un poco la copa

No, no es pretensión. Lo que pasa cuando mueves un poco una copa de vino de manera circular, es que “incrementas la superficie en contacto con el oxígeno, por lo que va a dar más aromas. Por eso la importancia de las copas que están cerradas, porque se van concentrando los aromas dentro de un espacio donde vas a poder oler más”.



¿Y para acompañar?

“El mejor maridaje es estar con la gente con quien compartes el vino. Yo puedo solo beber vino estoy encantado”, comenta Arthur.



Pero si de maridar se trata, un sommelier siempre será la mejor persona para recomendar qué vino va a mejor con qué alimento. Sin embargo, recuerda que ensambles como Marqués de Murrieta Reserva, que tiene toques frutales, y una estructura muy marcada y equilibrada va bien “con carne roja, pero también con pescados carnosos horneados o ahumados, con una salsa potente, éste puede ser un maridaje muy bueno”. Las especias en la comida también juegan un papel importante, así que puedes elegir platos no tan especiados, para que no maten la experiencia del vino, pero que sí tengan la presencia de especias como la pimienta blanca, negra o el azafrán”.

Con o sin reglas, la experiencia de beber un vino con buena música y compañía agradable es siempre un placer que deberíamos de permitirnos disfrutar más seguido.

Red red wine, you make me feel so fine

You keep me rockin’ all of the time