Rainn Wilson ha dicho que no le gustaría ser recordado únicamente por su papel como Dwight en The office.

Recientemente se le preguntó al actor, que interpretó al personaje en la comedia estadounidense durante nueve temporadas, qué proyecto de su carrera le gustaría que vieran primero las personas que no están familiarizadas con su trabajo. Pero, sorprendente The office no fue su respuesta.

“Obviamente, la mayoría de la gente me conoce de The office, y siempre lo harán, y eso estará en mi lápida. Mi epitafio será, ‘El tipo que interpretó a Dwight’. Pero hice docenas y docenas de papeles antes de interpretar a Dwight. He interpretado docenas de papeles después de Dwight”, explicó Rainn Wilson.

“Diría que mi papel favorito, o uno por el que me encantaría ser recordado, es la película Super de James Gunn. Fue, de nuevo, de muy bajo presupuesto. Filmamos eso súper rápido en Shreveport, el pintoresco Shreveport, Louisiana. Pero creo que la combinación de humor, oscuridad, tragedia, imaginación loca, mi cerebro es tocado por el dedo de Dios. Creo que es un trabajo extraordinario, y estoy muy orgulloso de haber sido parte de él”, agregó.

Dirigida y escrita por James Gunn, Super es una película de superhéroes de comedia negra protagonizada por Wilson como Frank Darbo, un cocinero que decide convertirse en un superhéroe llamado “The Crimson Bolt”, que lucha contra el crimen con una llave inglesa. Además de Rainn Wilson, Elliot Page, Liv Tyler, Kevin Bacon, Michael Rooker y Nathan Fillion también aparecen en el filme.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.