Quentin Tarantino es de los directores más populares del mundo, el cineasta se ha vuelto un referente para millones y algunas de sus películas han pasado a ser obras de culto y de la cultura popular. Sin embargo, Tarantino siempre ha tenido un plan y consiste en retirarse al filmar su décima película.

Definitivamente esto es algo que no ocurre tanto en el mundo del séptimo arte, ya que hay directores que tienen un tiraje inmenso de películas y que a la décima cinta un director del nivel de Tarantino haga su retiro es algo que claramente rompe el molde; pero ha comentado más sobre esto en una reciente entrevista.

Hablando en el podcast Pure cinema, el creador hizo mención a que las producciones finales de los directores tienden a ser horribles, por lo que no quiere llegar a ese punto en su carrera y prefiere darse de baja de este tren con un producto de calidad del que se siente orgulloso:

“La mayoría de los directores tienen últimas películas horribles. Por lo general, sus peores películas son sus últimas películas. Ese es el caso de la mayoría de los directores de la edad de oro que terminaron haciendo sus últimas películas a finales de los sesenta y los setenta, luego ese terminó siendo el caso de la mayoría de los directores de new Hollywood que hicieron sus últimas películas a finales de los años setenta. Años 80 y 90”.

Continuó: “Entonces, terminar realmente tu carrera con una película decente es raro. Terminarlo con una buena película es algo fenomenal. Quiero decir, las últimas películas de la mayoría de los directores son jodidamente pésimas… tal vez no debería hacer otra película porque podría estar muy feliz con dejar caer el micrófono”, dijo, diciendo que Once upon a time in hollywood sería una buena opción como su última producción.

Crédito foto de portada: Instagram Quentin Tarantino