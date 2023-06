Quentin Tarantino asegura que la crueldad animal en pantalla es una “barrera que no puede cruzar”

Las películas de Quentin Tarantino pueden ser sangrientas y tener cierto grado de violencia, pero algo que definitivamente nunca encontraremos en ellas es crueldad animal. Hablando al respecto en una reciente entrevista durante el Festival de Cine de Cannes, el director explicó que simplemente es algo que no se puede permitir.

“Tengo algo con matar animales en las películas. Ese es una barrera que no puedo cruzar… Insectos también. A menos que esté pagando para ver algún documental bizarro, no lo hago para ver la muerte real. Para mí hacer películas funciona porque en su mayoría es sólo una fantasía. Es por eso que puedo soportar las escenas violentas, porque todos estamos jugando”, dijo Quentin Tarantino (vía Variety).

“A ningún animal, perro, llama, mosca, rata… le importa una mierda tu película… Mataría un millón de ratas, pero no necesariamente quiero matar a una en una película o ver a una muerta, porque no estoy pagando por ver una muerte real. No es sólo la violencia con lo que tengo un problema. Por lo general, hay un factor de incompetencia ahí”, agregó.

Actualmente, Quentin Tarantino se encuentra trabajando en su próxima y última película titulada The movie critic. Aún no se tienen muchos detalles de este proyecto, pero al parecer su historia se enfocará en un crítico de cine que escribe para revistas porno.