Queens Of The Stone Age anuncian su nuevo disco: ‘In times new roman’

A través de redes sociales, la banda confirmó que el próximo 16 de junio lanzara su nuevo material discográfico titulado In times new roman. Según se explicó, este LP fue grabado en el Pink Duck de Josh Homme, frontman de Queens Of The Stone Age, y en el estudio de Rick Rubin, Shangri-La.

In times new roman será el primer disco que QOTSA publica desde que en 2017 compartieron Villains. Este proyecto fue producido por la misma banda y se espera que llegue tanto en formato digital como en físico, con una gran variedad de CD’s y viniles de diferentes colores. Pre-ordénalo dando click aquí.

Aunque todavía tenemos que esperar unas semanas para escuchar el álbum completo, hoy los Queens Of The Stone Age nos dieron un breve adelanto con “Emotion sickness”, una canción que entre filosas guitarras y angelicales coros nos habla sobre el dolor y la pérdida. La melodía ya se encuentra disponible en plataformas digitales y pronto se publicará su vídeo oficial.

Recuerda que los QOTSA formarán parte de nuestra próxima edición del Marvin Gateway. No te lo pierdas a través de los canales de Amazon Music en Twitch.