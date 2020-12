PVRIS ha anunciado un nuevo concierto transmitido en vivo para el próximo mes, donde la banda tocará en su totalidad su segundo álbum de estudio, All We Know Of Heaven, All We Need of Hell.

Este livestream sigue a un evento que la banda tuvo el mes pasado donde PVRIS interpretó canciones de su disco debut de larga duración, White Noise. La serie de shows en vivo llega con el lanzamiento del tercer álbum de estudio de PVRIS, Use Me, en agosto.

Durante una entrevista con NME, Guss explicó que con este álbum, se permitió “tomar el crédito” por el éxito de la banda. “Esto tenía que pasar para que yo quisiera seguir haciendo esto. Con todo el trabajo que estaba poniendo en este próximo disco, me sentí realmente extraño e incómodo dar el mismo crédito a todos ”, dijo.

“Brian y Alex siempre han apoyado enormemente mi visión a lo largo de los años, pero nunca me sentí cómodo abriéndome y asumiendo ese papel. Me hizo sentir apático hacia el proyecto “. Desde Use Me, PVRIS también ha lanzado una canción original con RAYE, “Thank You”, que aparece en la versión de lujo del álbum.

PVRIS estrena ‘Dead Weight’ y anuncia nuevo álbum

Justo antes del lanzamiento de Use Me, PVRIS se separó del miembro de la banda Alex Babinski luego de las acusaciones de acoso sexual contra él. All We Know Of Heaven, All We Need of Hell se transmitirá el 9 de enero desde las 8 p.m. EST (1 a.m. GMT del 10 de enero) a través de la plataforma Pillar y puedes adquirir tus boletos aquí.

Foto tomada de Instagram