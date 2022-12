Nombre es destino… así que tener una colección llamada Rock para Leer marca la pauta de los placeres y exigencias que la rodean; usualmente somos los periodistas quienes daamos cuenta de la vida On the road de los músicos, pero con la llegada de Puedo ser bien perra, Marvin se fue a la FIL de Guadalajara con dos de sus miembros en calidad de co editores y autores. Alejandro González Castillo y un servidor arribamos con la camiseta de bien puesta durante la madrugada del jueves primero de diciembre.

Tras un desencuentro con el personal del hotel Las Pérgolas, que se mostró peor que cavernícola, terminamos entrando a la habitación a las 2 de la mañana, apenas con una pocas horas por delante para llevar a cabo la atención a la prensa, desde una sala perfectamente acondicionada y en la que nos dejamos ir con todo el flow entre medio y medio, hasta rematar con una rueda de prensa, conducida por la querida Mariana H, quien finalmente se pudo quedar a la presentación del día siguiente.

Más tarde nos trasladamos hasta el estudio de W Radio para llevarnos la grata sorpresa de que Daniela Anguiano –la conductora- ya había leído nuestros libros sobre David Bowie y The Cure y es una convencida de la conexión entre nuestras propuestas y los jóvenes lectores. Una experiencia breve, pero muy estimulante.

Entonces llegó el momento de encontrarnos con Enrique Blanc –uno de los autores siempre presentes de Rock para Leer y un sibarita de alta estirpe-; fuimos citados en una maravilla llamada La Panga del Impostor, en la colonia Americana, para probar sus delicias en mariscos. A nuestro equipo de aventureros se sumó el investigador y periodista Juan Gama y el escritor Betto Arcos, quien llegó desde Los Ángeles para dar charlas y acompañar a sus propuestas musicales programadas en el Foro FIL.

Por la noche regresamos a la presentación de Iraida Noriega, quien se dejó ir con una propuesta que mezcla jazz con música mexicana y que nos quedó, francamente, a deber, por lo que nos desplazamos hasta el restaurante La I Latina para cerrar la noche con toda la sofisticación gastronómica y musical de uno de los mejores sitios de la capital jalisciense -¡todo un clásico!-.

Al día siguiente nos preparamos para nuestra presentación viendo los partidos del mundial y ya en compañía del gran Alonso Arreola, sumado desde la noche anterior. Con la derrota de Brasil a cuestas y ya con la respectiva acta del Ministerio Público que daba cuenta de que Alejandro perdió su credencial de elector en el aeropuerto, nos movimos a la FIL.

La feria es una vorágine en su máxima expresión; nos tocó una sala grande y el respaldo de un grupo de incondicionales; tuvimos de nuestro lado que Carolina Tene toca en Neptuna, una estupenda propuesta de Guadalajara, y en la que también está Natalia, quien tiene un proyecto alterno llamado Mooring, también de calidad.

Puede ser bien perra fue presentado con la lectura de parte de Alejandro del prólogo del libro, que está inspirado en la escritora francesa Virginie Despentes. Por su parte, Carolina habló de la experiencia de retomar el legado de Gal Costa, una gran figura de la bossa nova y quien muriera a unos cuantos días de que apareciera el libro publicado.

Entre los asistentes se encontraba Paco Arriagada, mente maestra de múltiples proyectos artísticos y culturales, entre los que se encuentra Marvin, una iniciativa multimedia que ya cuenta con más de 22 años de historia y que, con la voz de mando de Cecilia Velasco, siempre ha apostado por la diversidad y la combinación de géneros y expresiones. Así, se perfiló el tipo de obra que es Puedo ser bien perra: una en la que alternan figuras señeras como Patti Smith y Mercedes Sosa con el pulso más absoluto del presente a través de una terna incontestable como la de Billie Eilish, Lorde y Rosalía.

Enrique Blanc dio cuenta de su encuentro con los músicos de R.E.M. y que le llevó hasta La madrina del punk, mientras que la escritora Abril Pozas habló acerca de cómo es que se acercó hasta la fiereza aterciopelada de PJ Harvey. La irrupción de Puedo ser bien perra en la FIL no habría sido así de intensa sin el gran trabajo de Raquel Zárate y Liliana Cornejo -¡vaya tremendo apoyo el que nos dieron!-.

Todavía con la adrenalina en lo más alto nos fuimos a la sala de atención a autores tan sólo para que Betto Arcos se tomara una foto con el ex alcalde de Los Ángeles y viéramos desfilar a personajes de la política mexicana y unas cuantas drag queens –nos quedamos pensado que son casi lo mismo-. Le pusimos más atención a Keila Vall de la Ville, una escritora venezolana que brindaba con nosotros y hablaba de pomas sobre corredores.

Cerramos nuestra estancia esa noche en la FIL asistiendo al desmoronamiento de lo que alguna vez fue Radaid y que ahora no es ni la sombra más la discreta intervención del grupo multicultural Balkumbia, que tiene la peculiaridad de que su vocalista es de Letonia, aun así nos quedamos con la sensación de ser unos turistas en la rambla.

Decidimos probar luego suerte asistiendo a la presentación del grupo Norway en un sitio llamado Centro Centro y que en su parte frontal es un taller de construcción escenográfica. Los problemas técnicos lastraron a un buen grupo e hicieron nos moviéramos hasta una nueva sede del legendario Bar Américas, un templo de la electrónica en el que las editoriales Anagrama y Almadía convocaban a la fiesta total, y vaya que se logró. Apenas de refilón vimos a otra de las colaboradoras del libro; Atenea Cruz, quien se mostró muy afable e igual de entusiasta con Lázaro Cristóbal Comala que nosotros; quedamos de vernos al día siguiente.

La noche se tornó multicolor mientras las luces estroboscópicas y los beats se apoderaban de nuestros cuerpos… nos fundimos en una sesión dionisiáca y la fiesta lo fue todo.