“Pucho” de Vetusta Morla pone voz a “Perlas” de El  Columpio Asesino

No puedo dejar de impresionarme por las múltiples reacciones de cariño, reconocimiento y admiración que el anuncio de la gira de despedida de El Columpio Asesino despertó no sólo entre sus seguidores, sino en colegas de ambas orillas del Atlántico -¡merecen eso y más!-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora toca comentar la aparición de una nueva versión de uno de sus clásicos: “Perlas”; han decidido invitar a “Pucho”, vocalista de Vetusta Morla, para que colocara su particular y agudo registro vocal a una canción completamente entrañable y que transpira espíritu under por todos lados.

Queda el video como un acto de justo recuerdo de su trayectoria y no deja de ser un duro golpe a la nostalgia; al mirarlo acompañamos la historia de El Columpio Asesino, pero no podemos dejar de lados que hemos ido creciendo con ellos -¡El tiempo no perdona!-.

Tantas muestras de afecto nos hacen pensar en sí la banda española en verdad tenía que retirarse, pero también nos hacen especular que al menos en su recorrido postrero habrán de obtener buenas ganancias. El Columpio Asesino es una de las bandas que han señalado en su oportunidad la fragilidad de la economía de las bandas independientes… lo que no es un invento sino una evidencia.

Al momento no se han tenido pronunciamientos acerca de si ese triste adiós pasará por suelo mexicano; no queda sino esperar y mientras repetir esta nueva versión con “Pucho” y dejarse llevar por la evocación de los tiempos idos.

