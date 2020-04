A inicios del mes pasado Public Enemy anunció que Flavor Fav salía del grupo a causa de diferencias políticas, pues el rapero no aceptaba apoyar la campaña de Bernie Sanders, como hacía el resto de la agrupación.

Hoy, Chuck D el miembro al frente de Public Enemy declaró que todo esto fue parte de una estrategia para dar publicidad al álbum Loud Is Not Enough que publicaron este mismo día.

El músico dijo inspirarse en la novela de Orson Wells, La Guerra de los Mundos, para poner a prueba a la gente sobre lo que es real y lo que no.

Pero, ¿por qué lo hizo? Como estrategia de publicidad, claro, pero según sus palabras, Chuck D dijo estar cansado de que el mundo del hip hop sólo recibiera atención con las noticias negativas y que las historias positivas fueran ignoradas.

De esta tormenta surgió un plan entre Flav y yo para recordarle a la gente que lo importante debería tener tanto, si no más, valor que lo que es popular.

“Cree la mitad de lo que escuchas y nada de lo que ves” es la lección que nos quiere dejar Chuck D y

Sin duda esta noticia no la esperábamos y nos tiene un poco confundidos ya que se difunde en el April Fools Day (1 de abril), habrá que esperar a que pasen todas las bromas que están saliendo en los países en que se celebra y ver si ya con el orden establecido Public Enemy continúa con Flavor Fav.

Este 1 de abril, la agrupación editó el álbum Loud Is Not Enough y ya está disponible en plataformas de escucha. Si la composición de la banda no cambió, Flavor Fav aún debería esta en los créditos del álbum, sin embargo, está firmado por Enemy Radio y Public Enemy, de hecho, Fav apenas aparece en él, habrá que ver más adelante cómo se desarrolla esto.

Acá te lo dejamos para que pruebes por ti mismo si todo este embrollo valió la pena.

La fotografía de portada fue tomada de la página de Facebook de Public Enemy.