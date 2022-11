Para nadie es un secreto que el rock progresivo, no obstante ser una de las tendencias sonoras con más tradición, en México también es una de las menos favorecidas. Sin embargo, hay mucho movimiento en el subterráneo nacional y este 2022 ha visto al género con una inusitada producción discográfica. A diferencia de otras vertientes rockeras, la del progresivo rara vez se encuentra representada en festivales masivos, por ello, una cuarteta de agrupaciones se ha reunido para organizar el Prog Fest CDMX el próximo noviembre 26 en el Multiforo Tlalpan, a partir de las 17:00 hrs.

TXT:: David Cortés

Es un encuentro de la experiencia con la sangre nueva y si a jerarquías vamos, el cartel lo encabeza La Perra, dueto con una larga trayectoria (Elena Sánchez, guitarras, bajos; César Perico Calderón, batería y percusiones) y que luego de tres álbumes persisten en cultivar esa veta oscura y vanguardista que es el Rock en Oposición, aunque en su música también llegamos a encontrar detalles de math rock.

Tangerine Circus, por su parte, es una agrupación joven, pero próxima a cumplir diez años. Lo suyo va por el lado del prog metal y además su alineación prácticamente no ha mutado en años, lo que habla de su solvencia instrumental. También hay en ellos detalles de virtuosismo que afortunadamente aflora en los momentos adecuados y no opacan las composiciones. Aunque no se han desligado de los escenarios, la pandemia los obligó, como a muchos otros, a marcar una pausa en ellos, silencio que se romperá en el Prog Fest.

Ekos es otra agrupación joven que luego de tres álbumes y años de mantener estable una formación, hace poco pasó de ser un cuarteto a trío, lo cual también incidió en su orientación musical. Hoy, sin dejar de lado los afanes progresivos, el grupo se ha acercado a la electrónica y aunque los resultados aún no aparecen en disco alguno, lo han hecho en directo, una razón más para asistir a este festival.

La última entidad sonora, aunque no por ello menos importante, es Artefactron, combo que debutó discográficamente este año y en cuyas filas encontramos una muestra de experiencia con talento emergente, pues es una banda formada como resultado del encuentro entre diferentes generaciones. Con una placa a cuestas llamada a ser una de las mejores grabaciones del género. Artefactron promete ser la revelación del Prog Fest CDMX (boletos aquí).