Tras una muy larga espera, Post Malone finalmente ha anunciado detalles concretos sobre su siguiente álbum de estudio.

En noviembre del año pasado el manager de Malone, Dre London, reveló que el disco ya estaba terminado y listo para salir, pero que, por cuestiones de la disquera, se había postergado su estreno. Desde entonces poco se había hablado al respecto, hasta hoy que el músico dio nuevas y muy buenas señales en sus redes sociales.

A través de una publicación, Post Malone reveló que su nuevo material discográfico se titulará Twelve carat toothache y podremos escucharlo el próximo 3 de junio. De igual forma, el cantante compartió el artwork del elepé, en el que vemos su cara con un efecto blurry en rojo, y habilitó el link para pre-ordenarlo.

Hasta el momento el único sencillo que se ha lanzado como adelanto es “One right now” en colaboración con The Weeknd. Sin embargo, en un reciente IG Live, Post Malone compartió algunos snippets de colaboraciones con Dona Cat, Roddy Ricch, Robin Pecknold de Fleet Foxes y The Kid Laroi.

“Honestamente, he estado trabajando muy duro y me encantaría reproducirles un par de grabaciones más si tienen tiempo. Tenemos muchas cosas geniales en marcha”, dijo Malone durante la transmisión.

Pre-ordena Twelve carat toothache dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.

