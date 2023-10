La banda que David Gilmour considera ha seguido bien los pasos de Pink Floyd

Pink Floyd es una banda que desdibujó las fronteras del sonido a lo largo de décadas, y desde entonces hay quienes buscan seguir su legado y cambiar el paradigma musical, pero, ¿quién realmente merece ese reconocimiento?. David Gilmour, la voz icónica de la agrupación, responde a este cuestionamiento señalando a una agrupación británica como los dignos sucesores de este imperio musical.

El recorrido creativo de Pink Floyd es un arco que abarca desde el caprichoso rock psicodélico hasta la experimentación conceptual. Su travesía, marcada por la metamorfosis musical, dejó una huella imborrable con álbumes como The Dark Side of the Moon y The Wall. Cuando Roger Waters tomó el timón, llevó a Pink Floyd a una fase aún más conceptual, explorando terrenos ambientales minimalistas.

En una entrevista con Billboard en 2006, Gilmour, elogió en especial a una banda británica cuando se le cuestionó sobre si piensa que existe alguna agrupación actual que haya relevado a Pink Floyd: “No sé si tomar el relevo, pero hay muchas personas que se han esforzado mucho en llevar la música en una dirección diferente y tomarla a su manera. Está Radiohead, obviamente”.

¿Por qué David Gilmour reconoce a Radiohead?

En este contexto, la banda Radiohead ha emergido como los herederos espirituales, guiados por la misma filosofía de no conformarse con lo establecido. Según Gilmour, su trayectoria, desde el debut con Pablo Honey en 1993 hasta la sofisticada A Moon Shaped Pool en 2016, refleja una búsqueda constante de nuevas direcciones sonoras.

Gilmour, alabando la habilidad de Radiohead, mencionó en una entrevista de 1999 con Q Magazine su preferencia por The Bends sobre OK Computer. “Soy fan de Radiohead. Son muy buenos. En realidad, prefiero el anterior. ¿Cómo se llama ese? ‘The Bends’, eso es”. Mencionó.

Este reconocimiento de Gilmour destaca la capacidad de Radiohead para mantener la esencia guitarrera, resonando con la época dorada de Pink Floyd.

En un panorama musical donde la innovación es clave, Radiohead desde el comienzo ha asumido el desafío de llevar la antorcha de la exploración sonora. Con acciones como rechazar la etiqueta Britpop hasta esculpir obras como The Bends, han forjado su propio camino, consolidándose como verdaderos arquitectos de la música contemporánea.

El legado de Pink Floyd, reconocido por Gilmour, encuentra continuidad en la ejecución musical de Radiohead. Estas dos bandas, a pesar de estar separadas por décadas, comparten un vínculo invisible que conecta la esencia del pasado con el sonido del futuro. Es un recordatorio de que la grandeza no solo yace en el pasado, sino que también se construye en los cimientos del presente hacia el horizonte inexplorado de la música que está por venir.