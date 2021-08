Si no has hallado a tu pareja ideal quizá sea porque estas buscando en el lugar (o la aplicación) incorrecta, pero no temas más, que una nueva app de citas basada en lo que escuchas ha llegado al rescate.

Si eres un fanático empedernido de la música y es tu motivante del día a día, POM definitivamente es para ti. Pues, encontrando un nicho en el amplio mundo de las citas digitales, esta app te emparejará con personas que disfrutan la música tanto como tú, basándose en tus principales escuchas. ¿Eres punk y no sales de IDLES?, sin problema; ¿nomás escuchas a Dua Lipa?, seguramente habrá algo para ti.

Power of music, por sus siglas en inglés, funciona a base de algoritmos, recapitulando información de las canciones y géneros que escuchas, logrando de esta forma el match perfecto. “Aprovechando los poderes conectivos de la música y las experiencias guiadas por ella”, es como la aplicación se presenta ante nosotros.

Para hacer uso de la plataforma, la cual aun no llega a nuestro país, solamente deberás de registrarte y conectar tu servicio de streaming favorito (ya sea Spotify o Apple music), lo demás lo hace la aplicación; pues mientras más música escuches, más información estarás proporcionando a la app para que pueda lanzarte en brazos del amor de tu vida.

POM llegará el 25 de agosto y estará limitada a 25 mil usuarios, por ahora. De momento, se sabe que únicamente tendrá servicio en Londres, pero esperamos y cruzamos los dedos porque dicha aplicación haga eco de su poder hasta nuestro país. Mientras, ve puliendo tus playlists, para que tus artistas favoritos hagan magia.

Crédito foto de portada: Instagram POM