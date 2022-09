En la mediosfera todo ocurre rapidísimo y uno no siempre puede enterarse de las cosas a la primera; además me declaro fan total de Leonard Cohen, por lo que me parece un acontecimiento maravilloso que la enorme PJ Harvey haya hecho una versión de “Who by Fire”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de uno de los temas insignia del poeta canadiense y que procede del álbum New Skin for the Old Ceremony, el disco que editó en 1974. La inglesa le ha impreso su sello personal y esa fuerza salvaje que la caracteriza… tiene una estructura impecable que la magnifica.

Esta versión 2022 de “Who by Fire” forma parte de la serie Bad Sisters, que pertenece a la plataforma Apple TV+, y en ella participó también el compositor Tim Phillips, involucrado en la grabación.

Es la propia PJ Harvey quien recuerda el proceso de acercarse a la canción: “Había hablado con Sharon Horgan antes de la sesión de grabación, así que entendía por qué sentía que la letra de la canción era tan perfecta para la serie, pero también entendí cuáles eran los matices de la interpretación de Leonard que a ella más le gustaban. A partir de ahí, intenté recapturarlo a mi modo”.

Seguro que desde el más allá Leonard Cohen estará encantado con este nuevo acercamiento a su composición.

También te puede interesar: Joey Gavin: más allá de las montañas y el misterio