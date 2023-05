Fan descubre que los Pixies le estuvieron apagando la alarma por las mañanas

Para poner un poco de contexto, actualmente existen dispositivos móviles de Google Pixel que presentan una nueva función con la cual los usuarios pueden apagar las alarmas simplemente diciendo “stop” (alto). En teoría, esta herramienta no funciona cuando hay música de fondo con el objetivo de que no haga interferencias y se apaguen solas.

Lamentablemente, esta tecnología no es aprueba del mítico “stop!” que suena al inicio de “Where is my mind?” de Pixies. Este extraño descubrimiento fue compartido por un usuario de Reddit, que, según comenta, su alarma matutina usa una playlist aleatoria en la que se incluye el clásico de la agrupación.

En el post, el Redditor explica que con el paso del tiempo se percató que había días en los que la alarma no sonaba, así que para averiguar el problema, comenzó a despertarse antes de la hora programada. La investigación lo llevó a atrapar al culpable y resultaron ser los mismísimos Pixies, ya que el “stop!” con el que comienza su clásico apagaba la alarma antes de que la persona pudiera siquiera escuchar algo.

La publicación se hizo increíblemente viral, hasta que llegó a los ojos de la banda, que no hizo más que pedir una disculpa a aquellos fans a lo que sin querer les apagaron la alarma. En fin, al menos ya sabemos qué “Where is my mind?” no es una gran opción para tono de alarma en algunos dispositivos.