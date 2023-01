“Fans” de Pink Floyd sacan su lado homofóbico con el nuevo logo de aniversario del ‘Dark side of the moon’

El arcoíris ha estado en la portada del Dark side of the moon de Pink Floyd durante cinco décadas, pero parece ser que algunos de sus “seguidores” lo olvidaron, pues recientemente hicieron todo un lío en el Facebook de la banda porque pensaron que su nuevo logo por el aniversario del disco, era en realidad un símbolo en apoyo a la comunidad LGBTQ+. Aunque de ser así, estaría totalmente en armonía con la ideología y mensaje que el combo siempre manejó.

“Quiten el arcoíris, están quedando como estúpidos”, escribió uno de estos fans, mientras que otro exigió que entonces hicieran una representación igualitaria y también colocaran la “bandera heterosexual” en el logo. “A partir de este momento dejo de escuchar a esta banda”, comentó otro de los usuarios.

Si bien hubo varios comentarios de este tipo, en la publicación también aparecieron fans con otra opinión, es decir, personas que no sólo comprendieron el significado del arcoíris en el nuevo logo de Pink Floyd, sino que respaldaron la teoría de un posible apoyo a la comunidad queer de parte del grupo. “Algunos de ustedes tomaron demasiado en serio el ‘no necesitamos educación’”, dijo un seguidor haciendo referencia al clásico “Another brick in the wall”.

“Incluso si este arcoíris fuera un nuevo intento de mostrar solidaridad con la comunidad LGBTQ y NO una parte constante del legado de Pink Floyd durante las últimas 5 décadas, nadie que haya escuchado su música con atención se sorprendería u ofendería por su ‘aparición repentina’. Si eres homofóbico y odias a los liberales, y desprecias la ‘agenda’ progresista, entonces sigue a Ted Nugent, o escucha con más atención The Wall, o Dark Side of the Moon, o Final Cut, etc., e intenta para abrir un poco la mente”, agregó otro.

Actualmente el post contiene más comentarios buenos riéndose de la situación que de los homofóbicos (afortunadamente). Recuerda el próximo 24 de marzo Pink Floyd lanzará un box set especial de aniversario del Dark side of the moon, pre-ordénalo dando click aquí.