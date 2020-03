Formado en Valparaiso, Chile; Pillanes es algo así como un super grupo chileno. Esta integrado por Pedropiedra, los hermanos Felipe y Pablo Ilbaca (ex integrante de Chancho en Piedra); además de los también hermanos Francisco y Mauricio Durán (ambos ex integrantes de Los Bunkers).

Su nombre viene de la cultura Mapuche, hace alusión a un avión chileno y además, a los ancestros mapuches. Recién el Vive Latino pasado Pillanes tocó por primera vez en el festival y también en nuestro país. Pillanes es el nombre de su primer larga duración, editado a finales de 2018. Actualmente trabajan en nuevas canciones y próximamente lanzarán un nuevos sencillo.

Recién lanzaron el sencillo “Carmesí”, ¿cómo surge una canción como estas?

Mauricio: La letra trata sobre un tipo que escapa de un crimen, por así decirlo. Rompe un poco con el resto del disco. Es el único tema que pone una nota más lenta, porque el resto del disco es mucho más festivo.

Felipe: Tiene la estética como nostálgica y el down beat que inspira el sur de Chile. Yo siempre lo he visto así como un paisaje tal vez lluvioso que invita a la introspección y la nostalgia. Creo que es atmósfera está muy bien lograda, es una canción con mucho aire, con acordes con mucho espacio entre ellos. Es una joyita bien particular dentro del álbum, la única con ese carácter.

Pillanes, su álbum, salió a finales de 2018; ¿actualmente trabajasen nuevo material?

Felipe: Estamos haciendo un single nuevo, tenemos la intención de publicarlo en unos tres meses más. Aprovechando cada espacio que tengamos para seguir haciendo cosas nuevas.

Mauricio: La idea es trabajar ese sencillo, ya tenemos hecho su Lado B, que va ser un tema instrumental. Estamos trabajando en nueva música desde hace un rato.

¿Cómo ha sido esta experiencia de conjuntar los talentos y experiencia musical de cada uno y sobre todo crear un sonido que se aleje de lo que hacen con otros proyectos?

Francisco: Claramente es muy distinto Pillanes a todas las bandas en las que cada uno participa o participó. Los cinco componemos, producimos música, tocamos varios instrumentos y cantamos. Es súper distinto a todo lo que habíamos hecho antes.

Mauricio: Yo creo que tiene un especial acento en la música latinoamericana. El disco es muy latinoamericano y creo que eso lo hace muy distinto a los otros proyectos. Es una agrupación que se para desde los Andes y desde México a mirar el continente. El álbum expresa mucho de eso. Sentimos que expresamos un sentir latinoamericano.

Hace poco todo mundo se enteró de la crisis socio política de Chile. Es difícil que ustedes como artistas chilenos estén ajenos a todo eso, ¿cómo han vivido este conflicto?

Francisco: A todos nos ha tocado en lugares distintos. Mauricio estaba por acá en México y los demás le pilló en Chile. Creo que muy distintas las primeras vivencias de todo lo que estaba pasando en Chile.

Pablo: Es divertido que nuestro primer single del disco se llama “El Mundo Es Un Lugar Tan Triste” y que refleja mucho de lo que es el estallido social en nuestro país y lo que pasó posteriormente. Quizá nunca hemos estado tan bien, porque sea more hay mucha injusticia y desigualdad. Creemos que estos golpes que la misma humanidad da son históricos e importantes. Estos movimientos son muy importantes que nos cambian la vida y la forma de pensar.

Todos tenemos hijos, así que explicarles que fue lo que pasó ahí ese día 18 de octubre, es super importante y te ayuda también a reflexionar. Claro que todo eso nos cambió y nos hizo razón a las canciones que habíamos escrito antes y a las que escribiremos en el futuro.

Y más allá de que ya no hay un boom mediático al respecto, el conflicto continua.

Mauricio: Es una cosa que esta en proceso de cambio, que es muy importante y que al resto de países de Latinoamérica les vale la pena mirar. Igual y ahí hay algo de cual se puede aprender. En términos musicales, algo que me llama mucho la atención de este proceso, es que los músicos chilenos están muy ligados al proceso de cambio social. Los músicos están acompañando a todos en las calles.

Francisco: Todo esto nos pilló con un sentimiento encontrado. Primero con una incertidumbre por lo que esta pasando, pro esa burbuja que estaba pasando en nuestro país. En Chile no hay una identidad como veo que hay en México. Los que tratamos de Denver la cultura, siempre estamos a contra corriente. No entendemos que los chilenos no se identifiquen con su cultura. Todo eso me ha tenido muy triste y me da mucho gustó de todo lo que está pasando.

¿Cómo se desempeña la banda en el escenario?

Mauricio: Musicalmente hablando, yo creo que son tocatas bien energéticas. Sabemos lo que la banda da y puede lograr en vivo.

Felipe: Somos cinco loquillos en el escenario.

Pablo: El grupo tiene una energía austral y latinoamericana.

¿Cómo ha sido para ustedes trabajar como banda, considerando que unos viven el Chile y otros en México?

Francisco: Por ejemplo, el disco se trabajó en un momento en que todos estuvimos en Chile, fueron como dos semanas. Nos tomamos esos días para cargarnos el equipo y empezamos de cero. Fue un proceso más bien instintivo. El espíritu del disco se fue revelando a lo largo de la grabación. Bajo esta misma lógica trabajaremos la nueva música.