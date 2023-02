Pehuenche: Reconectando con la vida

Pehuenche (Rafael Mesa Zamudio), nació en 2018 como un proyecto que sin imaginarlo, revolucionaría la balada y el folk al combinarlos con sonidos tradicionales de su natal Veracruz. Si bien su carrera inició previo a la llegada de la pandemia de COVID-19, este periodo lleno de incertidumbre fue un detonante tanto para su estilo musical, como para su presentación ante el mundo.

Sus raíces veracruzanas están impregnadas en cada rincón de su trabajo artístico. De inicio, el nombre de Pehuenche está basado en un árbol que, aunque tiene su orígen en Chile, abunda en Jalapa. “Yo crecí abrazado de estos árboles. Cuando andaba en busca de un nombre para mi proyecto, encontré que Pehuenche significaba ‘hijo del araucaria’, lo que me hizo sentirme identificado porque de alguna manera, yo me sentía hijo de este árbol”, explica el músico en entrevista con Marvin.

¿Tu objetivo desde el inicio fue crear un proyecto que te hiciera conectar con tus raíces mexicanas a través de la música?

Esa no siempre fue la idea. No fue como que un día yo me sentara y lo decidiera. Siento que ha sido resultado de toda una vida creando música y de mis experiencias de vida. En realidad todo se dio naturalmente. Desde muy pequeño estuve rodeado de música tradicional, en mi casa siempre sonaba el bolero, el son jarocho y las canciones de Los Panchos, así que creo que era inevitable que esto formara parte de mi esencia.

¿Cómo ha sido el proceso de intentar mezclar lo tradicional con lo actual?

Creo que actualmente la música atraviesa un momento muy peculiar, tanto en el consumo como en su creación. Esto hace que cada uno se suba a su tabla y agarre la ola como pueda. En mi caso, se ha tratado de una búsqueda personal en la que ha influido lo que vivimos en la actualidad dentro y fuera de México.

En 2022 estrenaste el disco Vida ventura, donde incluiste colaboraciones con Carlos Sadness, Belen Cuturi y Mel Muñiz, ¿cómo fueron estos encuentros?

Todo se dio de forma completamente natural. Fue algo increíble. El poder convivir con otros universos, lenguajes, energías y formas de percibir la música a la vez que tú transmites lo tuyo, es una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos.

Hasta ahora, ¿cuál crees que ha sido el cambio más grande que has experimentado?

Definitivamente, el parteaguas en mi vida ha sido tener un disco de larga duración. El Vendaval fue mi debut y en ese momento todavía me encontraba definiendo cuál sería mi identidad o mi estilo como Pehuenche. Con Vida ventura ya todo fue oficial. Este álbum lo siento como mi presentación al mundo; su lanzamiento ha servido para conocerme a mí mismo y lo veo como un paso de autoaprendizaje. Hacer un disco de 12 canciones fue un trabajo titánico que ha marcado un crecimiento en mi carrera y me siento muy contento con el recibimiento que ha tenido de parte del público y los frutos que ha dado.

¿Qué canción de Vida ventura crees que mejor define la esencia del disco?

“Brillando”, que es mi colaboración con Carlos Sadness. Su historia es muy especial, porque la escribí durante el momento más crítico y lleno de incertidumbre de la pandemia. Su mensaje es un recordatorio tanto para la gente como para mí, de que todo va a estar bien, que pronto seguiremos brillando. Es un tema que hice con la intención de brindar aliento y un abrazo. Lo lindo es que la gente así lo recibió e incluso me llegaron muchos mensajes de que les dio un sentimiento de esperanza en momentos difíciles.

¿Fue difícil crear un proyecto musical en medio del caos pandémico?

Definitivamente fue un reto. Pero para mí, crear este material me ayudó a sobrellevar la pandemia y mantener una esperanza. Gracias a Vida ventura no me volví loco. Creo que hasta la fecha hay rezagos de todo lo que pasó pero poco a poco hemos podido reconectar con la energía que teníamos.

Y ¿cómo te sientes de regresar físicamente a los escenarios?

Increíble. Estábamos acostumbrados a tocarle a las pantallas, entonces de repente volver con canciones nuevas y una energía renovada ha sido súper chulo. Tengo la fortuna de tener gente que me sigue desde el principio y que no se pierde una tocada, pero al mismo tiempo, me he encontrado con personas que recién se unieron a esta gran familia que tengo y realmente ha sido grandioso. Pronto llegaré a Bahidorá y me siento feliz de la vida.

