Durante un concierto de Pearl Jam en Zurich, el frontman de la banda Eddie Vedder corrió a una fan por iniciar una pelea.

No es un hecho aislado que en los conciertos masivos suelen darse situaciones bastante incómodas, con muchas de ellas terminando en peleas caóticas. La mayoría de los artistas dejan que el personal de seguridad sea quien se encargue de resolver este tipo de conflictos, pero el vocalista de Pearl Jam es una de las pocas excepciones.

De acuerdo con NME y Rock Feed, en un show que la banda dio en el Hallenstadion, parte de su reciente tour por Europa y Reino Unido, una mujer comenzó una pelea al golpear a un hombre en la cabeza. Para su mala suerte, Eddie Vedder logró ver la situación desde el escenario, por lo que de inmediato detuvo el concierto para arreglar la situación y correr a la mujer del lugar.

“Enciendan las luces, por favor. Oye, oye, oye, oye, oye, lo vi todo, lo sé, te estaba molestando. Estabas harta porque estuvo filmando todo el tiempo. ¿Ha sido todo el show o sólo ahora? ¿justo ahora? ¿fue todo el tiempo? Sí, estás filmando a todos”, dijo el cantante.

“La cuestión es que, sé que te molestó, pero tampoco puedes golpearlo en la parte posterior de la cabeza, aunque seas una mujer. Aprecio el hecho de que puedas ser fuerte. Deja de golpearlo, te vas de aquí. No se permite la violencia”, continuó.

Y por último, Eddie Vedder agregó: “Lo siento señora, no se permite la violencia. Podrías haberme saludado, te estaba mirando directamente. Lo siento por eso, simplemente no está bien, aquí no golpeamos a la gente. Lo siento”.

Acá te dejamos un video del momento:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

