Ringo Starr y Paul McCartney, ex integrantes de The Beatles, han compartido un emotivo mensaje por el 20 aniversario luctuoso de George Harrison.

El día de hoy se cumplen dos décadas de que Harrison dejó este mundo a causa de una cáncer de pulmón que padecía, por lo que sus ex compañeros de banda lo recordaron en redes sociales con un par de fotos y especiales tributos.

A través de su cuenta de Twitter, Paul McCartney compartió una vieja imagen de él y George Harrison en el estudio junto con el siguiente mensaje: “Es difícil de creer que perdimos a George hace 20 años. Extraño mucho a mi amigo”.

Por su parte, Ringo Starr publicó una foto en Instagram, en la que aparecen él y Harrison fumando unos puros. “Amor y paz para ti, George. Te extraño”, escribió el músico en la descripción.

Recuerda que el nuevo documental de The Beatles, Get back, dirigido por Peter Jackson, ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Disney Plus.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.