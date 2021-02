Paul McCartney ha anunciado que lanzara un nuevo libro biográfico sobre su carrera artística y su vida a lo largo de las 154 canciones que ha publicado.

El libro llamado The Lyrics llegará hasta el 2 de noviembre de este año y en el se hace una recopilación de la carrera del artista, sus canciones y sus distintos proyectos de los que ha sido parte como The Beatles, Wings y su actual carrera como solista.

También, para tener una idea más clara sobre sus distintos procesos creativos a lo largo de los años vendrá material adicional como cartas, fotos, bocetos y demás elementos sacados directamente del archivo personal del artista.

Organizadas de forma alfabética, para tener un orden cronológico entre ellas las canciones describen las circunstancias en las que fueron escritas; las personas y lugares que las inspiraron, y lo que piensa Paul McCartney de ellas en este momento.

En un comunicado, el cantante dijo lo siguiente: “Lo único que siempre me las he arreglado para hacer, ya sea en casa o de viaje, es escribir nuevas canciones. Sé que a algunas personas, cuando llegan a cierta edad, les gusta ir a un diario para recordar los acontecimientos del día a día del pasado, pero yo no tengo esos cuadernos. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que he aprendido que tienen el mismo propósito. Y estas canciones abarcan toda mi vida.”

Crédito foto de portada: Instagram Paul McCartney