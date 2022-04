Paul McCartney abrirá las puertas de su casa de la infancia para que artistas sin disquera tengan un espacio para crear música.

Este nuevo proyecto titulado Forthin Sessions ha sido respaldado por Mike, hermano del ex Beatle, quien con el apoyo de socios locales se encaramará de elegir a los músicos que tendrán la oportunidad de escribir, interpretar e inspirarse en el mismo lugar en el que John Lennon y McCartney forjaron su relación e hicieron historia.

“Esta casa para mí, es una casa de esperanza. Y espero que también lo sea para los jóvenes que entren por las puertas. Yo solía estar en la otra habitación aprendiendo fotografía, pero mientras lo hacía, podía escuchar ruidos de guitarra. Allí estaban los que resultaron ser dos de los mejores compositores del mundo, McCartney y Lennon. Estaban ensayando con un libro en el suelo, por eso esta casa es tan única”, dijo Mike.

Vía Facebook Paul McCartney

El lugar, ubicado en Liverpool, fue en donde Paul McCartney y Lennon. Escribieron éxitos como “I saw here standing there” (del Please please me) y “When I’m 64” (del Sgt. pepper’s lonely hearts club band). Actualmente, la propiedad le pertenece al National Trust, organización que se encarga de conservar monumentos y lugares de de interés colectivo.

Según se informó, la selección de artistas comenzará a finales de la primavera. Así que si tienes un proyecto y deseas lanzarte a esta aventura beatlemaniaca, mantente muy al pendiente.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

BILLIE EILISH, PAUL MCCARTNEY Y KENDRICK LAMAR ENCABEZAN EL CARTEL DE GLASTONBURY 2022