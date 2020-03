Muzz es el nuevo proyecto de Paul Banks (cantante de Interpol), Josh Kaufman (productor y multiinstrumentista estimado y una tercera parte de Bonny Light Horseman) y Matt Barrick (baterista de Jonathan Fire*Eater, The Walkmen, y de la banda de gira de Fleet Foxes). Hoy, el trío lanza su primer sencillo oficial, la romántica “Broken Tambourine”, a través de Matador.

“Broken Tambourine” comienza con un piano disperso y flotante de Kaufman, antes de que entre la voz estruendosa de Paul Banks, la percusión de Barrick y un clarinete rítmico, mientras que una grabación a puerta abierta da la bienvenida a los sonidos de la naturaleza en el estudio de Woodstock, y aumenta la atmósfera espaciosa de la canción. Escrita, arreglada e interpretada por los tres, resume perfectamente la esencia colaborativa de Muzz, un grupo de grabaciones que tomaron lugar desde del 2015, pero que cósmicamente, con semillas que fueron plantadas hace mucho más tiempo.

Banks y Kaufman han sido amigos desde su años de formación adolescente, iban juntos en la preparatoria en el extranjero y después cada uno se mudó a New York City para seguir estudiando por separado. En Nueva York, Paul Banks y Kaufman se encontraron con Matt Barrick, se movían en círculos artísticos similares pero no se veían. Años más tarde el destino los fue juntando: Barrick tocó la batería en el proyecto de Paul Banks con The RZA, Banks + Steelz, y en algunas de las sesiones de producción de Kaufman. Kaufman apoyó en el esfuerzo solista de Banks, Julian Plenti y compraron un estudio en conjunto a Philadelphia. Cuando se presentó la oportunidad de hacer música como un trio se aprovechó y formaron Muzz.

“Broken Tambourine” es el primer sencillo oficial de la banda, pero este mes Muzz lanzó “Bad Feeling” anónimamente en Soundcloud. Stereogum la reconoció como “una canción indie de bajo perfil con una soltura sorprendente que acumula capas de belleza mientras progresa”. Juntas, estas dos canciones de Muzz ofrecen un vistazo adelantado al sonido oscuro y expansivo de la banda y a su genuina química artística.