Después de varias décadas viviendo en Los Ángeles, Ozzy Osbourne y su esposa Sharon han decidido mudarse de nuevo a Inglaterra por la violencia qué hay en Estados Unidos.

En una reciente entrevista con The Observer, la pareja explicó que los tiroteos fueron en gran parte la razón por la cual decidió regresar a Inglaterra. “Estados Unidos ha cambiado tan drásticamente. No son los Estados Unidos de América en absoluto. No hay nada unido en ella. Ahora es un lugar muy extraño para vivir”, dijo Sharon Osbourne.

Mientras que Ozzy Osbourne agregó: “Estoy harto de que maten gente todos los días. Dios sabe cuánta gente resultó herida en tiroteos en escuelas este año. Además, estuvo este tiroteo masivo en Las Vegas en ese concierto… Es una maldita locura”, dijo refiriéndose a la caso de Harvest, el cual tuvo lugar en 2017 dejando un saldo de 60 personas muertas.

“No quiero morir en Estados Unidos. No quiero que me entierren en el maldito Forest Lawn [cementerio y parque memorial en Estados Unidos]. Soy inglés. Quiero volver allá. Aún así, si mi mujer dijera que tenemos que irnos a vivir a Tombuctú, me iría. Pero no, es el momento de volver a casa”, agregó Ozzy.

En la entrevista, Ozzy Osbourne también aborda temas como su batalla contra el párkinson y su regreso a la música con el disco Patient number 9, el cual se estrena el próximo 9 de septiembre.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.