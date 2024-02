Javier Blake: “Sé tú mismo, no hay falla con eso”

Con una trayectoria como vocalista en División Minúscula y con mucho por decirle al mundo, Javier Blake sigue explorando nuevos sonidos y experiencias artísticas con su carrera en solitario. Mezclando su autenticidad con el pop y letras introspectivas que exploran temas como el amor, la perdida, el crecimiento personal y la lucha interna, hoy se aventura en una nueva gira (boletos para todas las fechas dando clic aquí) con paradas en Cuautitlán Izcalli (23 de febrero), Texcoco (1 de marzo), León (2 de marzo) y Tlaxcala (22 de marzo). Así, nos sentamos a preguntarle un poco más de lo que ésta significa.

¿Qué hay detrás de esta nueva etapa de tu gira?

Estoy muy contento de poder continuar aquello que empezamos el año pasado en el Teatro Metropolitan, donde comencé a presentar mi música y pude visualizar su impacto. Ver la respuesta del Metropolitan me permitió aventurarme a recorrer más lugares con la música que siempre quise hacer. Con esta gira estoy muy feliz, porque he reafirmado que más allá de lo que he hecho por 25 años, la gente aún me escucha y conecta con lo que hago de una forma personal.

El concierto en el Metropolitan te enseñó el apoyo del público después de 3 años de En tiempos de lo extraño. Si pudieras decirle algo al Javier que fuiste antes de lanzar ese álbum, ¿qué sería?

Hazlo. Porque afuera hay un espacio para lo que quieres contar. En realidad hubo mucha incertidumbre respecto a si era buena idea lanzar ese disco o no, aunque no fue un proyecto que preparara o meditara mucho. Esas canciones las tenía aparte porque conforman un perfil de Javier que no encaja tanto con División Minúscula; pero la gente alrededor de mí y mi propio equipo me dijeron que seguramente a muchos les gustaría conocerlas. No quería simplemente lanzar un disco al aire y que quedara en alguna plataforma; quería abrir el baúl y que la gente viera eso que tenía guardado.

Un lado nuevo de ti, una gira en camino y una banda icónica, ¿cómo logras balancear tu vida personal con División Minúscula y tu carrera solista?

Empecé a tener prioridades muy marcadas. Después de un tiempo, me di cuenta de que lo importante es saber a qué le dedicas tu tiempo. División es algo que, aunque me demanda trabajo, tiene un equipo grande que lo hace funcionar. Mientras, Javier tiene un equipo más pequeño que permite hacer las cosas como quiero que salgan. He logrado tener la libertad de elegir cómo quiero que esto fluya, funcionando a contracorriente. Se trata de dejarle a los fans un disco para que conecten con él cuando no esté de gira como Javier, pero sí con División. Es siempre estar presente, sin estarlo.

Con tu visión, ¿cómo describirías “Talismán” y “Cosas de grandes” en tres palabras?

“Talismán” sería, magia, fe y absurdo. Mientras que “Cosas de grandes” la definiría como adultez, la vida y, aunque suene contrario a lo que digo, inmadurez. Esa canción en específico habla de cómo es la vida, cómo crecemos. Por más que avanzamos, la inmadurez sigue ahí, trayendo cosas que no podemos resolver o ni siquiera explicar.

Con respecto a tu disco más reciente, ¿cuáles influencias musicales alberga?

En los tiempos de lo extraño amalgama todas las influencias musicales con las que crecí, desde el rock & roll que nos ponía mi papá en la camioneta hasta el MTV de los 80. El mismo nombre del álbum expresa que yo me sentía como un personaje en el país de las maravillas, viendo cómo reaccionaba Javier a este tipo de música, pero reafirmando quién es Javier Blake hoy. Lancé ese disco a mis 47, no a mis 20, y lo hice sin presión, no tenía que probar nada sino contar quién soy; cuando por fin lo descubrí, entendí que no tenía que encajar en ninguna lista de popularidad, sino ser yo mismo.

¿Algún consejo para los músicos que están comenzando con su carrera?

Les diría que a su edad tienen el mayor tesoro: la creatividad. En un mundo donde cambiamos unas cosas por otras, debes mantenerte fiel a quien seas y lo que quieras contar, así todo lo que venga será un plus. Con esto detrás, te vaya bien o no estarás contento. La música se trata de ser mejor que tu versión de ayer, no de ser mejor que nadie más. Sé tu mismo, no hay falla con eso.

Hablando del Javier de ayer y del de hoy, ¿qué es lo que más te gusta de esta nueva gira y lo que más extrañas de la gira en KAsas?

De la gira en KAsas, definitivamente a mi amigo Josué. Te puedo decir que lo que más disfruté de esa gira fue poder regresar a mi inicios y conectar con la gente que iba cada noche, disfrutar cosas que muchas personas a mi edad ya no buscan, ir a lugares pequeños con una guitarra y mis canciones para escuchar cómo las personas las han hecho suyas. No puedo regresar a mis 20, pero agradezco a la vida la segunda oportunidad de empezar algo nuevo.

Ya para cerrar, si pudieras decirle una sola cosa a tus fans, cuál sería.

Yo creo que la palabra gracias es obvia; gracias por darme todo: un oficio, una familia, los mejores amigos y las experiencias más reales. No tendría nada si no fuera escuchado por alguien.

Hay gente que me dice, “es que tu música, tus canciones me han hecho…”, y ahí trato de explicar que en realidad son los escuchas los que me han dado todo. Gracias por todos estos años compartiendo emociones conmigo, espero poder hacerlo durante mucho tiempo más.

