Omar Apollo nos compartió su primer sencillo del año titulado Imagine U. Este tema lo co-produjo con su ya frecuente colaborador Kenny Beats, con quien el año pasado también trabajó para sus canciones Frío y Hit Me Up.

Con un repetitivo y pegajoso coro acompañado de un suave y fresco sonido apegado al estilo de Daft Punk, Apollo desea volver a tener contacto con un amor que ha perdido. “I need to tell you something, I think I’ll call you again”, se le escucha cantar con su suave voz.

Acerca de la inspiración detrás de este tema, el cantautor comentó:

Cuando se trata de música soy totalmente alguien que se deja llevar por las sensaciones que ésta causa. La letra y la melodía me llegaron tan naturalmente y siento que pensar libremente es lo que falta en mucha música hoy en día. Hay una parte de guitarra que amo y que suena tan pronto como comienza la canción que amo, eso era todo lo que tenía al comenzar a componerla. Estaba obsesionado con ella, seguí tocando en loop porque se sentía muy bien para mí. Estaba escuchando mucho Daft Punk en ese momento, así que realmente me inspiraron esos temas.

Desde que Omar Apollo lanzó su álbum debut Stereo, no ha parado de ir en ascenso, convirtiéndose en una de las promesas del R&B de su generación. Y además de Hit Me Up y Frío, el año pasado también sorprendió a todos con su increíble EP Friends.

Imagine U ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, así como también puedes ver el lyric video en su cuenta de YouTube.

Créditos foto de portada: Lucas Creighton.