Este 2020 se cumplen 25 años del lanzamiento de una de las más grandes joyas que nos dejó Oasis, el disco (What’s The Story) Morning Glory? Evento que obviamente no podía pasar desapercibido.

Es por eso que el sello discográfico Big Brother Recordings ha anunciado que para celebrarlo lanzarán una reedición especial en vinyl. La cual se tiene programado vea luz el próximo 2 de octubre, exactamente la misma fecha en que originalmente fue lanzado el álbum en 1995.

La edición remasterizada del (What’s The Story) Morning Glory? vendrá en un LP doble de tono plateado y además se promete material “nuevo y original de Oasis” de la época. También se pondrá en formato digital y de ambas formas traerá incluida una réplica de los lyrics escritos a mano por Noel Gallagher de “Wonderwall”.

Se dice que el nuevo contenido prometido como parte del paquete de la reedición podría llegar a lo largo de este mes e inicios de octubre. Y por ahora ya puedes pre-ordenarlo en cualquiera de los formatos en este enlace.

Igual se está alentando a los fans a estar muy al pendiente de próximas noticias a través del hashtag #MorningGlory25. Y para que te vayas emocionando, te dejamos acá el tráiler que se publicó en las redes sociales de Oasis:

Tracklist vinilo doble de (What’s The Story) Morning Glory?:

A1 Hello (Remastered)

A2 Roll With It (Remastered)

A3 Wonderwall (Remastered)

B1 Don’t Look Back In Anger (Remastered)

B2 Hey Now! (Remastered)

B3 [Untitled] (Remastered)

B4 Bonehead’s Bank Holiday (Remastered)

C1 Some Might Say (Remastered)

C2 Cast No Shadow (Remastered)

C3 She’s Electric (Remastered)

D1 Morning Glory (Remastered)

D2 [Untitled] (Remastered)

D3 Champagne Supernova (Remastered)

Foto de portada vía Facebook Oasis.