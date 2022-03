La violencia se desbordó en el futbol mexicano la tarde del sábado 5 de marzo en el estadio Corregidora de Querétaro; mientras redactó esta nota todavía no hay una versión oficial que reconozca la existencia de muertos, pero se especula que al menos una persona falleció tras la bronca entre barras del Atlas y Querétaro (se señalan al menos 22 heridos; 2 de ellos de gravedad).

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ciertos medios de comunicación de inmediato consignaron lo sucedido como el día más negro en el futbol mexicano y quizá lo sea, pero no se tata de la primera vez que personas han perdido la vida. Basta con recordar el 26 de mayo de 1985 en el túnel 29 de Ciudad universitaria durante la final entre América y Pumas; y tampoco sería prudente señalar que sea la única ocasión con muertos de por medio -sobre el futbol mexicano se ciñe un velo negro que oculta muchas cosas-.

El asunto es que el rock mexicano no permaneció ajeno a los acontecimientos de aquel atasque de personas en el Túnel 29 y recreó lo sucedido a través de una canción compuesta por el veterano Guillermo Briseño y que luego grabó Botellita de Jerez en el álbum Naco es chido (1987)

En un parte de la letra “Túnel 29” dice: “Morí una vez, en el futbol, salí en el noticiero de las diez, me consagré con la afición, un hombre que murió por su pasión”.

Aquella ocasión el futbol no se detuvo y unos cuántos días después se jugó un tercer partido de desempate y la canción ironizaba con que se ocuparía el dinero de la indemnización para comprar un boleto de un juego que se jugó en el estadio Corregidora de Querétaro ¡Vaya paradoja!

Se sabe de episodios de violencia se han registrado en plazas como Monterrey, Ciudad de México, y Tijuana, entre otros lugares; en una época en Veracruz también hubo hechos lamentables que se ocultaron… y todo por privilegiar el negocio.

Mientras tanto, no queda sino regresar a la versión de tintes afroantillanos que grabó Botellita de Jerez sobre una ocasión en la que los muertos no pudieron ser ocultados y con la idea de reflexionar acerca de la violencia en el futbol: “Alguna vez sentí venir, el paso de la gente sobre mí, traté de huir de aquella acción, la bola me agarró de su balón”.

